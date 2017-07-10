10 июля 2017, 08:38
МВД сделало процесс регистрации автомобилей проще
Уже с этого понедельника правила регистрации транспортных средств стали проще. ГИБДД идет навстречу автовладельцам и теперь на учет можно поставить автомобили с трудночитаемыми идентификационными номерами.
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Кроме того, полис ОСАГО теперь не является обязательным для предъявления документом при постановке транспортного средства на учет, так как сведения о страховом полисе сохраняются в рамках межведомственного электронного взаимодействия.
Также нововведением стала возможность восстановления регистрации транспортных средств после устранения причин прекращения (аннулирования) их регистрации в любом регистрационном подразделении без привязки к месту жительства.
В помещениях ГИБДД слабовидящие люди теперь могут ходить с собаками-поводырями, а слабослышащие могут попросить предоставить сурдопереводчика.
По словам представителей Инспекции, новые правила введены с целью повышения качества услуг, оказываемых населению.
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06.07.2017, 08:57
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| Кому: Victor77 Главное что бы машина была комфортная. С жильем не было там проблем?
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