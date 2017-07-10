10 июля 2017, 08:38

МВД сделало процесс регистрации автомобилей проще

Уже с этого понедельника правила регистрации транспортных средств стали проще. ГИБДД идет навстречу автовладельцам и теперь на учет можно поставить автомобили с трудночитаемыми идентификационными номерами.
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Пресс-служба Главного управления обеспечения дорожного движения сообщает, что транспортные средства с измененными в результате естественного износа, коррозии или ремонта идентификационными номерами теперь можно зарегистрировать. Если есть возможность идентификации автомобиля, то нет никаких препятствий к получению номеров. Это же правило распространяется на автомобили, пострадавшими от угона.

Кроме того, полис ОСАГО теперь не является обязательным для предъявления документом при постановке транспортного средства на учет, так как сведения о страховом полисе сохраняются в рамках межведомственного электронного взаимодействия.

Также нововведением стала возможность восстановления регистрации транспортных средств после устранения причин прекращения (аннулирования) их регистрации в любом регистрационном подразделении без привязки к месту жительства.

В помещениях ГИБДД слабовидящие люди теперь могут ходить с собаками-поводырями, а слабослышащие могут попросить предоставить сурдопереводчика.

По словам представителей Инспекции, новые правила введены с целью повышения качества услуг, оказываемых населению.

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МВД сделало процесс регистрации автомобилей проще
{{material_119856}}Пресс-служба Главного управления обеспечения дорожного движения сообщает, что транспортные средства с измененными в результате естественного износа, коррозии или ремонта идентификационными номерами теперь можно зарегистрировать. Если есть возможность идентификации автомобиля, то нет никаких препятствий к получению номеров. Это же правило распространяется на автомобили, пострадавшими от угона.Кроме того, полис ОСАГО теперь не является обязательным для предъявления документом при постановке транспортного средства на учет, так как сведения о страховом полисе сохраняются в рамках межведомственного электронного взаимодействия. Также нововведением стала возможность восстановления регистрации транспортных средств после устранения причин прекращения (аннулирования) их регистрации в любом регистрационном подразделении без привязки к месту жительства.В помещениях ГИБДД слабовидящие люди теперь могут ходить с собаками-поводырями, а слабослышащие могут попросить предоставить сурдопереводчика.По словам представителей Инспекции, новые правила введены с целью повышения качества услуг, оказываемых населению.
2017-07-10
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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