29 июня 2017, 11:52

На Aston Martin установили двигатель от Mercedes-AMG GT

Суперкар Aston Martin DB11 порадует поклонников метаморфозами. Под капотом «британца» оказался двигатель, разработанный специалистами спортивного подразделения Mercedes-Benz.
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  На Aston Martin установили двигатель от Mercedes-AMG GT Aston Martin DB11 На Aston Martin установили двигатель от Mercedes-AMG GT
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Агрегат, которым приводит в движение в том числе Mercedes-AMG GT, будет развивать немалые 510 «лошадей» и 675 Нм крутящего момента. Специалисты перепрограммировали электронный блок управления и изменили настройки агрегата, чтобы по звуку мотор напоминал оригинальные Aston Martin.

В качестве трансмиссии используется прежняя 8-ступенчатая автоматическая коробка передач ZF. Первая «сотня» доступна седану через 4 секунды, а максимальная скорость фиксируется на отметке 301 км/ч.

Также суперкар получил новый картер, другие системы впуска и выпуска. Изменились и настройки системы стабилизации. В продажу британская новинка поступит в конце текущего года по цене от 144 900 фунтов стерлингов.

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Форум Aston Martin DB9
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Cyber Snipa
Форум Aston Martin DB7
астон мартин хорош но пороги царапают сапоги за 3 лимона
саня
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Кирилл Шинкаренко
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На Aston Martin установили двигатель от Mercedes-AMG GT
{{model_6244}} Агрегат, которым приводит в движение в том числе Mercedes-AMG GT, будет развивать немалые 510 «лошадей» и 675 Нм крутящего момента. Специалисты перепрограммировали электронный блок управления и изменили настройки агрегата, чтобы по звуку мотор напоминал оригинальные Aston Martin.В качестве трансмиссии используется прежняя 8-ступенчатая автоматическая коробка передач ZF. Первая «сотня» доступна седану через 4 секунды, а максимальная скорость фиксируется на отметке 301 км/ч. Также суперкар получил новый картер, другие системы впуска и выпуска. Изменились и настройки системы стабилизации. В продажу британская новинка поступит в конце текущего года по цене от 144 900 фунтов стерлингов.
2017-06-29
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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