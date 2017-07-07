7 июля 2017, 14:08
На аукцион выставлен Ferrari Элтона Джона
Аукционный дом Silverstone Auctions пополнился новым лотом: на торги выставлен уникальный спорткар Ferrari Daytona, который в период с 1973 по 1975 годы принадлежал знаменитому британскому музыканту сэру Элтону Джону. Стоимость раритета может составить 575 000 фунтов стерлингов, что в эквивалентно 44 850 000 рублей.
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Среди почитателей автомобильной роскоши оказался и выдающийся музыкант Элтон Джон. Шикарный спорткар с номером шасси 15977 был в собственности исполнителя с 1973 по 1975 год. Несмотря на солидный возраст, Ferrari Daytona сохранился в прекрасном состоянии, а вся документация и листы сборки на него оригинальны.
В свое время эта модель была самым быстрым дорожным автомобилем, а одометр выставленного на продажу образца показывает отметку в 130 680 км.
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Очень классная тачка !!!Помечтать можно!!!
Да, феррари ф40 шедевр всех времен и народов. Просто слов нету
такая бестия ) ) ) ) http:// auto.ria.com/ auto_ferrari_456_11262640.html да за такую машину .........яб каждую ее частичку сам перебирал и каждый болтик ....мечта ....
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