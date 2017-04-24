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24 апреля 2017, 18:32

На автопилот Audi A8 наложат ограничения

Система автономного управления нового поколения Audi A8 будет работать в ограниченном режиме. Причиной этому стало действующее законодательство Европы.
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Чтобы автомобиль мог полностью брать на себя процесс управления, нужно будет внести изменения в Венскую конвенцию о дорожном движении от 1968 года. Дело в том, что подобная система попадает в 3 класс, который не разрешен документом. Сегодня лишь в нескольких странах оперативно принимаются законы, которые позволяют машинам ездить на автопилоте.

Audi A8
Выпускается с 1995 г.
Новый от 5 420 000 до 6 430 000 Р
Объявлений: 153
Отзывов: 6

Если же законодательство изменится, новая A8 может стать первой в мире серийной машиной с автопилотом 3 уровня. Модель сможет полностью брать на себя управление на скорости до 60 км/ч и при движении по дороге с физическим разделением встречного движения. Электроника в этом случае отвечает не только за ускорение и торможение, но и за рулевое управление.

Напомним, что новое поколение Audi А8 будет представлено 11 июля. Ранее компания показала, как происходит процесс сборки кузова модели. Производство новинки наладят на предприятии в Неккарзульме (Германия).

Новинки и концепт кары Ауди А8

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Отзывы по теме
Форум Audi A8
Не перечисляйте деньги (И.П.Пузырев, С.) , ребята кидают не возвращают деньги за не поставленный двигатель с сентября месяца. еще вас сделают виновным за то что вы пытаетесь получить свои деньги. Эту информацию буду отправлять по всему интернету, надеюсь она кого ни будь убережет от неприятностей. ...
Андрей
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На автопилот Audi A8 наложат ограничения
Чтобы автомобиль мог полностью брать на себя процесс управления, нужно будет внести изменения в Венскую конвенцию о дорожном движении от 1968 года. Дело в том, что подобная система попадает в 3 класс, который не разрешен документом. Сегодня лишь в нескольких странах оперативно принимаются законы, которые позволяют машинам ездить на автопилоте.{{model_89}} Если же законодательство изменится, новая A8 может стать первой в мире серийной машиной с автопилотом 3 уровня. Модель сможет полностью брать на себя управление на скорости до 60 км/ч и при движении по дороге с физическим разделением встречного движения. Электроника в этом случае отвечает не только за ускорение и торможение, но и за рулевое управление.Напомним, что новое поколение Audi А8 будет представлено 11 июля. Ранее компания показала, как происходит процесс сборки кузова модели. Производство новинки наладят на предприятии в Неккарзульме (Германия).
2017-04-24
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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