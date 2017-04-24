На автопилот Audi A8 наложат ограничения
Чтобы автомобиль мог полностью брать на себя процесс управления, нужно будет внести изменения в Венскую конвенцию о дорожном движении от 1968 года. Дело в том, что подобная система попадает в 3 класс, который не разрешен документом. Сегодня лишь в нескольких странах оперативно принимаются законы, которые позволяют машинам ездить на автопилоте.
Если же законодательство изменится, новая A8 может стать первой в мире серийной машиной с автопилотом 3 уровня. Модель сможет полностью брать на себя управление на скорости до 60 км/ч и при движении по дороге с физическим разделением встречного движения. Электроника в этом случае отвечает не только за ускорение и торможение, но и за рулевое управление.
Напомним, что новое поколение Audi А8 будет представлено 11 июля. Ранее компания показала, как происходит процесс сборки кузова модели. Производство новинки наладят на предприятии в Неккарзульме (Германия).
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