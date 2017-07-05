5 июля 2017, 18:04

На Байкале прошла российская презентация Lifan Murman

Модельный ряд Lifan в России обрел «капитана». Презентация бизнес-седана Murman, который отныне забронировал за собой звание флагмана, прошла сегодня, 5 июля 2017 года. Правда, не на Кольском полуострове, что, учитывая имя новичка, было бы тематически уместно, а на берегах Байкала.
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  На Байкале прошла российская презентация Lifan Murman Lifan Murman На Байкале прошла российская презентация Lifan Murman Lifan Murman На Байкале прошла российская презентация Lifan Murman Lifan Murman На Байкале прошла российская презентация Lifan Murman Lifan Murman На Байкале прошла российская презентация Lifan Murman Lifan Murman На Байкале прошла российская презентация Lifan Murman
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Впрочем, значимость события от этого ничуть не пострадала. Представители российского офиса компании не скрывают удовлетворения от прибавки в модельной гамме, тем более такого серьезного статуса. По словам Вадима Шатунова, директора по маркетингу ООО «Лифан Моторс Рус», среди китайских коллег достойного конкурента Murman на сей день не просматривается. В этой связи импортер намерен «укусить» корейского выскочку Kia Optima, собираемого во Всеволожске Ford Mondeo и не очень активно продаваемого Skoda Superb.

Орудий для борьбы за место под солнцем у нового Lifan несколько. Это и современный, совсем не «мыльный» азиатский дизайн, и приемлемая, на фоне визави, цена в 949 900 рублей, и традиционно полная для машин из Поднебесной комплектация. В рамках торжественной презентации Вадим Шатунов особо остановился на системе Lifan Connect, которую сможет установить в Murman абсолютно любой официальный дилер марки. При этом вместе с данной технологией автовладелец получит приятный бонус – 50-процеентную скидку на полис КАСКО.

Lifan Connect способна собирать всю информацию, связанную с состоянием автомобиля, а также его ходовыми характеристиками, будь-то скорость передвижения, процесс замедления или характер вождения. При этом система предоставляет водителю возможность напрямую общаться с автомобилем. Как таковой российской адаптации, за исключением АКБ повышенной емкости, у Murman нет.

 
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При этом новичок целиком и полностью готов для эксплуатации в наших дорожных и климатических условиях, успешно проявив себя в рамках тестовых испытаний на Крайнем Севере и в условиях ближневосточной жары. Кнопка «Эра-Глонасс» - в наличии и, как заметил г-н Шатунов, вполне себе работает. Разбивать машину в рамках EuroNCAP не пришлось, а на альтернативных краш-тестах были получены максимальные «5 звезд».

К сожалению, силовая линейка Lifan Murma пока что ограничена одним мотором (1,8 литра, 128 л.с.) и одним типом трансмиссии (5МКПП), но представители компании-импортера заявляют о возможном поступлении более интересной версии – с 2,4-литровым 167-сильным двигателем и вариатором. Комплектация одна – «Комфорт».   

Вадим Шатунов, директор по маркетингу ООО «Лифан Моторс Рус» « Lifan Murman уже второй год успешно реализуется на китайском рынке. Продажи седана организованы в Азербайджане, планируются в Иране, где функционирует сборочное производство, и в Южной Америке. В российские салоны автомобиль поступает с черкесского предприятия «Дервейс». Основные продажи, по нашим предположениям, будут вестись в регионах »
Вадим Шатунов, директор по маркетингу ООО «Лифан Моторс Рус»
Целевая аудитория Murman, что называется, двоякая: с одной стороны, это компании-перевозчики (те же таксопарки), с другой, мужчины в возрасте 35-45 лет (ядро). В текущем году усилиями всех отечественных дилеров планируется реализовать не 500 «Мурманов». Если спрос окажется выше, увеличить производство бизнес-седана – проще простого: на черкесском предприятии «Дервейс» все возможное для этого есть.

Официальный старт продаж Lifan Murman - 15 июля 2017 года. 

Иван Братуха
Новинки и концепт кары Лифан Мурман

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Отзывы по теме
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На Байкале прошла российская презентация Lifan Murman
{{model_6343}} Впрочем, значимость события от этого ничуть не пострадала. Представители российского офиса компании не скрывают удовлетворения от прибавки в модельной гамме, тем более такого серьезного статуса. По словам Вадима Шатунова, директора по маркетингу ООО «Лифан Моторс Рус», среди китайских коллег достойного конкурента Murman на сей день не просматривается. В этой связи импортер намерен «укусить» корейского выскочку Kia Optima, собираемого во Всеволожске Ford Mondeo и не очень активно продаваемого Skoda Superb.Орудий для борьбы за место под солнцем у нового Lifan несколько. Это и современный, совсем не «мыльный» азиатский дизайн, и приемлемая, на фоне визави, цена в 949 900 рублей, и традиционно полная для машин из Поднебесной комплектация. В рамках торжественной презентации Вадим Шатунов особо остановился на системе Lifan Connect, которую сможет установить в Murman абсолютно любой официальный дилер марки. При этом вместе с данной технологией автовладелец получит приятный бонус – 50-процеентную скидку на полис КАСКО.Lifan Connect способна собирать всю информацию, связанную с состоянием автомобиля, а также его ходовыми характеристиками, будь-то скорость передвижения, процесс замедления или характер вождения. При этом система предоставляет водителю возможность напрямую общаться с автомобилем. Как таковой российской адаптации, за исключением АКБ повышенной емкости, у Murman нет. {{gallery_891}} При этом новичок целиком и полностью готов для эксплуатации в наших дорожных и климатических условиях, успешно проявив себя в рамках тестовых испытаний на Крайнем Севере и в условиях ближневосточной жары. Кнопка «Эра-Глонасс» - в наличии и, как заметил г-н Шатунов, вполне себе работает. Разбивать машину в рамках EuroNCAP не пришлось, а на альтернативных краш-тестах были получены максимальные «5 звезд».К сожалению, силовая линейка Lifan Murma пока что ограничена одним мотором (1,8 литра, 128 л.с.) и одним типом трансмиссии (5МКПП), но представители компании-импортера заявляют о возможном поступлении более интересной версии – с 2,4-литровым 167-сильным двигателем и вариатором. Комплектация одна – «Комфорт».    {{person_105_Lifan Murman уже второй год успешно реализуется на китайском рынке. Продажи седана организованы в Азербайджане, планируются в Иране, где функционирует сборочное производство, и в Южной Америке. В российские салоны автомобиль поступает с черкесского предприятия «Дервейс». Основные продажи, по нашим предположениям, будут вестись в регионах}} Целевая аудитория Murman, что называется, двоякая: с одной стороны, это компании-перевозчики (те же таксопарки), с другой, мужчины в возрасте 35-45 лет (ядро). В текущем году усилиями всех отечественных дилеров планируется реализовать не 500 «Мурманов». Если спрос окажется выше, увеличить производство бизнес-седана – проще простого: на черкесском предприятии «Дервейс» все возможное для этого есть. Официальный старт продаж Lifan Murman - 15 июля 2017 года. 
2017-07-05
Автор: Иван Братуха
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