На Байкале прошла российская презентация Lifan Murman
Орудий для борьбы за место под солнцем у нового Lifan несколько. Это и современный, совсем не «мыльный» азиатский дизайн, и приемлемая, на фоне визави, цена в 949 900 рублей, и традиционно полная для машин из Поднебесной комплектация. В рамках торжественной презентации Вадим Шатунов особо остановился на системе Lifan Connect, которую сможет установить в Murman абсолютно любой официальный дилер марки. При этом вместе с данной технологией автовладелец получит приятный бонус – 50-процеентную скидку на полис КАСКО.
Lifan Connect способна собирать всю информацию, связанную с состоянием автомобиля, а также его ходовыми характеристиками, будь-то скорость передвижения, процесс замедления или характер вождения. При этом система предоставляет водителю возможность напрямую общаться с автомобилем. Как таковой российской адаптации, за исключением АКБ повышенной емкости, у Murman нет.
К сожалению, силовая линейка Lifan Murma пока что ограничена одним мотором (1,8 литра, 128 л.с.) и одним типом трансмиссии (5МКПП), но представители компании-импортера заявляют о возможном поступлении более интересной версии – с 2,4-литровым 167-сильным двигателем и вариатором. Комплектация одна – «Комфорт».
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Lifan Murman уже второй год успешно реализуется на китайском рынке. Продажи седана организованы в Азербайджане, планируются в Иране, где функционирует сборочное производство, и в Южной Америке. В российские салоны автомобиль поступает с черкесского предприятия «Дервейс». Основные продажи, по нашим предположениям, будут вестись в регионах
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Вадим Шатунов, директор по маркетингу ООО «Лифан Моторс Рус»
Официальный старт продаж Lifan Murman - 15 июля 2017 года.
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