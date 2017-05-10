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10 мая 2017, 16:05
На базе «Соболя» выпустят внедорожник
На агрегатах «ГАЗ Соболь 4×4» разрабатывают новый внедорожник. Созданием машины занимаются нижегородские инженеры научно-производственной компании «Селеста».
Известно, что автомобиль будет оснащаться 2,7-литровым бензиновым двигателем мощностью 107 л. с. или 149-сильным дизелем объемом 2,8 литра. В качестве трансмиссии выступит 5-ступенчатая механическая коробка передач. Примечательно, что аналогичная «начинка» находится в распоряжении «Соболя».
От «Соболя» новой модели достанутся также мосты, дифференциалы, коробка передач и раздатка. Внедорожник также получит лонжеронную раму, каркас кузова из стальных труб, кузовные панели из АБС-пластика.
По информации портала Drom.ru, новинка будет представлена в модификациях без крыши, с тентовым верхом и жесткой крышей. Пока что, правда, о серийной судьбе проекта говорить не приходится.
Плюсы и минусы
|Интересный должен получиться внедорожник.
|Вряд ли такой проект окажется жизнеспособным.
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