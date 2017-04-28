На будущей платной магистрали М-11 началось воздвижение нового автомобильного моста
Данная переправа является самым длинным на указанном участке М-11. Под каждое направление движения будет построено раздельное пролетное строение. Длина моста – 541,5 метра. Ширина каждого моста – 29,5 метра. Работы по монтажу будут вестись до ноября 2017 года. За это время рабочим предстоит смонтировать около 4 000 тонн металлоконструкций. После их монтажа начнется поэтапное устройство монолитной плиты.
В настоящее время на строительную площадку поставлено свыше 2000 тонн металлоконструкций, собрано и готово к монтажу порядка 300 тонн конструкций пролетных строений. Монтаж производится с использованием временных опор в несколько этапов. Укрупнительная сборка блоков пролетных строений ведется параллельно с монтажом металлоконструкций. Также на объекте выполняются свайные работы, ведется устройство ростверков и тел опор.
Сегодня на объекте выполняется разработка грунта, отсыпка песчаной насыпи и верхнего слоя основания, устройство искусственных сооружений, строительство развязок с федеральной трассой М-10, автомобильной дорогой А-120, Кольцевой автодорогой вокруг Санкт-Петербурга, тоннелем под действующей железной дорогой Варшавского направления. В работах на объекте задействовано около 2 000 человек, а также свыше 600 ед. техники. Завершение строительных работ запланировано на конец июня 2018 года.
Справка
Строительство VII-VIII участков М-11 ведется с июня 2015 года. Участок протяженностью 137,6 км проходит от петербургской КАД по территории Московского и Пушкинского районов Санкт-Петербурга, через Тосненский район Ленинградской области, через Новгородский и Чудовский районы Новгородской области.
Основные характеристики проекта: общая строительная длина участка – 137,6 км, класс автомобильной дороги – 1А «автомагистраль», количество полос движения – 4-6, количество мостов – 18, путепроводов основного хода – 30, транспортных развязок – 3, тоннелей – 1.
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