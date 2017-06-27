27 июня 2017, 18:02

На Дальнем Востоке испытывают первый автобус-беспилотник

Первый беспилотный российский автобус MatrЕshka испытают на острове Русский в Дальневосточном федеральном округе. Результаты будут подведены уже осенью нынешнего года.
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Маршрут автобуса MatrЕshka проходит рядом с кампусом ДВФУ. Подготовка продлится до августа. Дебютная модель также будет курсировать на третьем Восточном экономическом форуме, который должен пройти в кампусе ДВФУ 6-7 сентября этого года.
 
Одновременно с этими событиями учебное заведение запланировало создать новые лаборатории для подготовки беспилотных транспортных средств и системы к их испытаниям на дорогах общего пользования.
 
Первая модель беспилотного автобуса вмещает от 8 до 12 пассажиров, помимо этого идет работа над созданием моделей на 4-6 пассажиров и на 20 человек. Цена опытного образца приближается к отметке в 8 500 000 рублей, но при серийном производстве она будет снижена до 3 500 000 рублей.
 
Ранее руководство «Волгабаса» заявило о том, что минибасы MatrЕshka без водителей будут выпущены уже в этом году. Они могут быть использованы в качестве коммунального или грузового транспорта.

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ПДД
Очень крутой раздел
pikapika
Установка пробок головки
Как заменить пробки головки на Магнуме 408? Кто менял подскажите... Может кто знает, порядок зажимания болтов на головке????
DDKotAvto
тонирование стекол
Машина классно смотрится когда затонирована. Я помимо того, что затонировал, ещё и забронировал. Вообще супер. Но, что бы избежать всякого рода непоняток, как с ГАИ, так и с самой установкой, лучше обратиться к специалистам.
stas ppveklein
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На Дальнем Востоке испытывают первый автобус-беспилотник
Маршрут автобуса MatrЕshka проходит рядом с кампусом ДВФУ. Подготовка продлится до августа. Дебютная модель также будет курсировать на третьем Восточном экономическом форуме, который должен пройти в кампусе ДВФУ 6-7 сентября этого года. Одновременно с этими событиями учебное заведение запланировало создать новые лаборатории для подготовки беспилотных транспортных средств и системы к их испытаниям на дорогах общего пользования. Первая модель беспилотного автобуса вмещает от 8 до 12 пассажиров, помимо этого идет работа над созданием моделей на 4-6 пассажиров и на 20 человек. Цена опытного образца приближается к отметке в 8 500 000 рублей, но при серийном производстве она будет снижена до 3 500 000 рублей. Ранее руководство «Волгабаса» заявило о том, что минибасы MatrЕshka без водителей будут выпущены уже в этом году. Они могут быть использованы в качестве коммунального или грузового транспорта.
2017-06-27
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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