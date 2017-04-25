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25 апреля 2017, 12:57
На дорогах могут исчезнуть знаки, запрещающие остановку
В российских Правилах дорожного движения могут упразднить знаки, которые запрещают остановку и стоянку автомобилей. С соответствующим предложением выступил адвокат Александр Ермоленко.
По его словам, в нашей стране нет единых правил установки таких знаков. В результате местные власти устанавливают указатели по своему усмотрению, что «противоречит принципам правового государства». Помимо этого, как объясняет специалист, это создает предпосылки для необоснованного массового привлечения к административной ответственности лиц.
Предложение запретить устанавливать эти знаки рассмотрит Верховный суд России. В Центральной организации дорожного движения ЦОДД считают, что установка запрещающих знаков вызывает критику автомобилистов, но, в тоже время, запрет соответствующих знаков привел бы к ухудшению дорожной обстановки и росту числа ДТП.
Предложение запретить устанавливать эти знаки рассмотрит Верховный суд России. В Центральной организации дорожного движения ЦОДД считают, что установка запрещающих знаков вызывает критику автомобилистов, но, в тоже время, запрет соответствующих знаков привел бы к ухудшению дорожной обстановки и росту числа ДТП.
Плюсы и минусы
|Зачастую знаки устанавливают там, где они не нужны.
|Автомобилисты могут злоупотреблять послаблением и парковаться, как попало.
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