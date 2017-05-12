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12 мая 2017, 12:29

На дорогах Нью-Йорка испытают беспилотники

Самоуправляемые автомобили выедут на дороги общего пользования Нью-Йорка уже через несколько месяцев. «Добро» на это дали управляющие штатом, который стал не единственной территорией для «подопытных» авто.
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Беспилотники уже испытываются на дорогах общего пользования нескольких американских штатов, включая Аризону, Неваду и Калифорнию.
 
О том, что Нью-Йорк может разрешить испытания самоуправляемых машин на городских улицах, стало известно еще около месяца назад. Теперь губернатор штата Эндрю Куомо официально объявил о начале приема заявок от компаний, заинтересованных в тестировании или демонстрации возможностей робомобилей на дорогах.
 
Первый этап тестирования самоуправляемых машин на публичных дорогах Нью-Йорка продлится до апреля 2018 года. После этого власти штата решат, есть ли смысл продлевать программу.
 
Требования в рамках программы испытаний достаточно строги. Прежде всего, все тестируемые транспортные средства должны соответствовать федеральным стандартам безопасности. За рулем самоуправляемых автомобилей должен всегда находиться лицензированный водитель. На всякий случай на каждый испытуемый автомобиль должен быть оформлен страховой полис на сумму в 5 000 000 долларов. В расходах предусмотрена и оплата дополнительного труда полицейских на дорогах - цена сопровождения составит почти 56 долларов в час.

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На дорогах Нью-Йорка испытают беспилотники
Беспилотники уже испытываются на дорогах общего пользования нескольких американских штатов, включая Аризону, Неваду и Калифорнию. О том, что Нью-Йорк может разрешить испытания самоуправляемых машин на городских улицах, стало известно еще около месяца назад. Теперь губернатор штата Эндрю Куомо официально объявил о начале приема заявок от компаний, заинтересованных в тестировании или демонстрации возможностей робомобилей на дорогах. Первый этап тестирования самоуправляемых машин на публичных дорогах Нью-Йорка продлится до апреля 2018 года. После этого власти штата решат, есть ли смысл продлевать программу. Требования в рамках программы испытаний достаточно строги. Прежде всего, все тестируемые транспортные средства должны соответствовать федеральным стандартам безопасности. За рулем самоуправляемых автомобилей должен всегда находиться лицензированный водитель. На всякий случай на каждый испытуемый автомобиль должен быть оформлен страховой полис на сумму в 5 000 000 долларов. В расходах предусмотрена и оплата дополнительного труда полицейских на дорогах - цена сопровождения составит почти 56 долларов в час.
2017-05-12
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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