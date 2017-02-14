На этой неделе автобусы будут проверять особо пристально
В ее рамках операции автоинспекторы будут уделять особое внимание автобусам, которые эксплуатируются с нарушениями установленных требований, не соответствующих требованиям законодательства.
В поле особого внимания стражей порядка также попадут факты нарушения правил перевозки пассажиров и багажа по заказу, факты осуществления предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения (лицензии) и факты парковки автобусов в ночное время вне гаражей.
Будет проходить обследование автомобильных дорог, искусственных сооружений и железнодорожных переездов на предмет их обеспеченности необходимыми для соблюдения режимов труда и отдыха водителями транспортных средств объектами дорожного сервиса и на соответствие требованиям содержания улично-дорожной сети.
Госавтоинспекция напоминает, что лица, допустившие указанные административные правонарушения, будут привлекаться к административной ответственности, предусмотренной статьей 14.1 КоАП РФ – «Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения (лицензии)».
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