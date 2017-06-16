16 июня 2017, 19:15
На федеральной трассе «Россия» начали капитально ремонтировать мост
Речь идет о переправе через Цнинский канал в Вышнем Волочке (км 299+00 -км 299+400 автомобильной дороги М-10). В Упрдор «Россия» сообщают, что работы будут вестись до 30 ноября 2017 года.
По понятным причинам, на этом участке трассы введено ограничение движения. При этом для автомобилистов построены временный мост и дорога.
В Упрдор «Россия» дополняют, что мост через Цнинский канал является одной из 3 переправ, которые федеральные дорожники капитально отремонтируют в Вышнем Волочке в текущем году.
На 2 из них, через реку Цну и Тверецкой канал, работы ведутся с мая 2017-го. Все объекты планируется сдать в эксплуатацию к декабрю нынешнего года.
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Комментарии пользователей
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