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27 апреля 2017, 21:19

На федеральной трассе «Украина» фиксируется меньше ДТП

За первый квартал 2017 года количество дорожно-транспортных происшествий на федеральной трассе М-3 «Украина» снизилось на 46% (с 95 до 51) по отношению к аналогичному периоду 2016 года. При этом число погибших в авариях сократилось втрое (с 27 до 8), раненых – более чем на треть (с 145 до 92).
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На федеральной трассе «Украина» фиксируется меньше ДТП
Как информирует пресс-служба ГУ «Автодор», на участке в Московской области количество ДТП снизилось с 9 до 4, при этом в них никто не погиб (в первом квартале 2016 года было 4 погибших), а число людей, получивших ранения, сократилось с 15 до 8.
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На участке М-3, проходящем по территории Калужской области, количество аварий снизилось более чем на 40% (с 73 до 42), число погибших – в 4 раза (с 21 до 5), раненых стало меньше на треть (с 108 до 72). В Брянской области аварий стало в 3 раза меньше (снижение с 12 до 4), число погибших увеличилось (с 1 до 2), раненых - уменьшилось вдвое (с 21 до 10). В Курской области так же, как и в первом квартале 2016 года, было зафиксировано 1 ДТП с одним  погибшим.
 
В ГК «Автодор» напоминают, что участок км 124 – км 173 трассы М-3 «Украина» был открыт после реконструкции в сентябре 2016 года. Здесь построено 6 путепроводов, 2 надземных перехода, отремонтировано 7 мостов.
 
На данном участке открыт первый в России экодук - наземный переход для диких животных, обеспечивающий миграцию животных через линейные сооружения, ландшафт которых максимально приближен к естественной среде их обитания. В декабре 2016 года открыта транспортная развязка на 174 км трассы. 
 
С момента запуска движения автомобилисты имели возможность проезжать по участку бесплатно. Режим платности был введен совсем недавно, в марте 2017-го. 

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На федеральной трассе «Украина» фиксируется меньше ДТП
Как информирует пресс-служба ГУ «Автодор», на участке в Московской области количество ДТП снизилось с 9 до 4, при этом в них никто не погиб (в первом квартале 2016 года было 4 погибших), а число людей, получивших ранения, сократилось с 15 до 8.{{material_118891}} На участке М-3, проходящем по территории Калужской области, количество аварий снизилось более чем на 40% (с 73 до 42), число погибших – в 4 раза (с 21 до 5), раненых стало меньше на треть (с 108 до 72). В Брянской области аварий стало в 3 раза меньше (снижение с 12 до 4), число погибших увеличилось (с 1 до 2), раненых - уменьшилось вдвое (с 21 до 10). В Курской области так же, как и в первом квартале 2016 года, было зафиксировано 1 ДТП с одним  погибшим. В ГК «Автодор» напоминают, что участок км 124 – км 173 трассы М-3 «Украина» был открыт после реконструкции в сентябре 2016 года. Здесь построено 6 путепроводов, 2 надземных перехода, отремонтировано 7 мостов. На данном участке открыт первый в России экодук - наземный переход для диких животных, обеспечивающий миграцию животных через линейные сооружения, ландшафт которых максимально приближен к естественной среде их обитания. В декабре 2016 года открыта транспортная развязка на 174 км трассы.   С момента запуска движения автомобилисты имели возможность проезжать по участку бесплатно. Режим платности был введен совсем недавно, в марте 2017-го. 
2017-04-27
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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