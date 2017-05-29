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29 мая 2017, 10:02

На федеральных трассах Московской области стартует ремонт мостов и путепроводов

С самого первого дня текущего лета Федеральное казенное учреждение «Центравтомагистраль» приступит к ремонту искусственных сооружений на федеральных трассах Московской области.
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Ремонты стартуют на 20 мостах и путепроводах, расположенных на подмосковных участках федеральных трасс М-9 «Балтия», М-5 «Урал», М-2 «Крым», а также на большом и малом московских кольцах – автодорогах А-107 и А-108. 

Рабочие планируют восстановить конструктивные элементы сооружений и деформационные швы, обновить дорожное покрытие. В целях повышения безопасности движения дорожники установят новые перильные и барьерные ограждения.

По понятным причинам, следует готовиться к ограничению движения на ряде участков дорог.

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gurutunin
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Был в Москве в командировке и как на зло порвался ремень, повезло - загнуло всего один клапон. Нашёл PitLine по интернету заехал сделали диагностику сказали будет готово через 2 дня. Ремонт сделали быстро и качественно.Жаль в моем городе нет такого СТО ( ( (
Egor_ka
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Остался доволен покупкой и обслуживанием. Всё чётко и оперативно. Спасибо.
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На федеральных трассах Московской области стартует ремонт мостов и путепроводов
Ремонты стартуют на 20 мостах и путепроводах, расположенных на подмосковных участках федеральных трасс М-9 «Балтия», М-5 «Урал», М-2 «Крым», а также на большом и малом московских кольцах – автодорогах А-107 и А-108.  Рабочие планируют восстановить конструктивные элементы сооружений и деформационные швы, обновить дорожное покрытие. В целях повышения безопасности движения дорожники установят новые перильные и барьерные ограждения.По понятным причинам, следует готовиться к ограничению движения на ряде участков дорог.
2017-05-29
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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