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29 мая 2017, 10:02
На федеральных трассах Московской области стартует ремонт мостов и путепроводов
С самого первого дня текущего лета Федеральное казенное учреждение «Центравтомагистраль» приступит к ремонту искусственных сооружений на федеральных трассах Московской области.
Ремонты стартуют на 20 мостах и путепроводах, расположенных на подмосковных участках федеральных трасс М-9 «Балтия», М-5 «Урал», М-2 «Крым», а также на большом и малом московских кольцах – автодорогах А-107 и А-108.
Рабочие планируют восстановить конструктивные элементы сооружений и деформационные швы, обновить дорожное покрытие. В целях повышения безопасности движения дорожники установят новые перильные и барьерные ограждения.
По понятным причинам, следует готовиться к ограничению движения на ряде участков дорог.
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Да как может не нравится карбон? Сами посмотрите на некоторые элементы
Был в Москве в командировке и как на зло порвался ремень, повезло - загнуло всего один клапон. Нашёл PitLine по интернету заехал сделали диагностику сказали будет готово через 2 дня. Ремонт сделали быстро и качественно.Жаль в моем городе нет такого СТО ( ( (
Остался доволен покупкой и обслуживанием. Всё чётко и оперативно. Спасибо.
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