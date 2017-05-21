2
21 мая 2017, 08:31

На «Кинопробах» в Окуловке ожидают Кинчева

В среду, 21 июня 2017 года, на старом аэродроме Окуловки (Новгородская область) пройдет фестиваль под названием «Кинопробы». Однодневное мероприятие будет посвящено 55-летию Виктора Цоя.
^
  На «Кинопробах» в Окуловке ожидают Кинчева На «Кинопробах» в Окуловке ожидают Кинчева На «Кинопробах» в Окуловке ожидают Кинчева На «Кинопробах» в Окуловке ожидают Кинчева На «Кинопробах» в Окуловке ожидают Кинчева
5
фото
  

Это, по словам продюсера Юрия Донцова, будет событийный бренд, который останется и на будущие года. Речь идет о возможном рождении большого фестиваля с именем, о котором будут знать на федеральном уровне. «Будет неплохо, если Виктора Цоя удастся сделать своеобразным «стержнем» и в дальнейшем, ибо не секрет, что его музыку играют многие группы», - заметил в интервью одного из окуловских СМИ г-н Донцов.

Окуловка, находится в 150 км от Великого Новгорода. По городку проходит Октябрьская железная дорога, а в 50 км - автомагистраль Москва - Санкт-Петербург. Сеть автомобильных дорог связывает райцентр со всеми селами и деревнями. Первые упоминания об Окуловке найдены в писцовой книге Деревенской пятины около 1495 года. Как город Окуловка свое существование ведет с 1965 года и является одним из самых молодых городов области. Население – около 11 тыс. человек
Огромного стечения музыкальных фанатов, (тот же фестиваль «Нашествие» собирает до 200 тыс. меломанов) сейчас в Окуловке не ожидают. При этом рассчитывают на цифру 10 тыс. человек. Преимущественно это будут любители рока из Санкт-Петербурга и Великого Новгорода. Определенная часть приедет в райцентр на машинах, поэтому специально для них организаторы намерены обустроить парковку на 400-500 автомобилей.

Идея провести «Кинопробы» в Окуловке принадлежит продюсеру Игорю Силивёрстову (группы «Стрелки», «Вирус», ранний Григорий Лепс). Это он сумел привезти и поставить у местного железнодорожного вокзала ныне многим известный памятник Виктору Цою. Почему именно здесь? Да потому что это – трасса между Москвой и Санкт-Петербургом, «здесь все были». В среде музыкантов ходит история, как Гребенщиков с Цоем проживали в Новотроице, на Валдае, то есть рядом. У БГ даже есть песня - «Я уезжаю в деревню». Питерские музыканты, тогда (1986 год) еще молодые,  зависли в общаге. Рассказывается о какой-то швейной фабрике и Окуловке.

Концерт под названием «Кинопробы» в этом году пройдет 3 июня на Дворцовой площади Санкт-Петербурга. Мероприятие же в Окуловке привязано конкретно к дате. Список музыкальных коллективов, давших «добро» на окуловский концерт, пока не разглашается, но состав фестиваля обещает быть для подобного мероприятия очень мощным.

Всерьез рассматривается вопрос участия Константина Кинчева. В Город на Неве лидер «Алисы» не приедет, это уже не обсуждается. А все потому, что  группа сегодня мало где выступает, старается «никуда не лезть». В окуловском концерте Кинчева привлекло то, что это открытая площадка, он здесь не был, потом это деревня, можно приехать на машине. Константин любит ездить на автомобиле.

Фанатам творчества «Алисы» известно, что Кинчев в свое время очень любил ездить на ВАЗ-2105 из тогдашнего Ленинграда в Москву, и обратно. Коллеги-музыканты его спрашивали: «Если она сломается, ведь ты замерзнешь»?! Он отвечал: «Ну, не знаю. Люди же ездят. Спасут». Сегодня передвигаться на «своих колесах» – даже в удовольствие. Тем более, что  губернатор Новгородской области обещал отремонтировать главную местную дорогу.

В избранное

Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:

 
Комментарий появится на сайте после проверки модераторами. Для зарегистрированных пользователей проверки нет и комментарий появляется сразу
Отправить
Отзывы по теме
Тойота Центр Невский | отзывы
ООО «ТЦН» (Тойота Центр Невский на Дальневосточном) незаконно удерживает автомобиль. Осторожно, могут не выдать автомобиль. подумайте прежде чем оставить автомобиль в Тойота Центр Невский.
111111
Посоветуйте кроссовер в районе от 1,3-1,4 млн. руб.
На ТО когда ездил, это вот совсем недавно, цены те же самые, на такую как у меня дизель 1,36 млн.
golubtsoff
Первая машина: иномарка или убитый ВАЗ?
| Кому: arallov_85 Смысл в том, что убитую не жалко доубивать :) ) )
Farion
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры Аренда и прокат авто Автоклубы и форумы автозавчастей Автосервисы и магазины автозапчастей
Главные материалы
Как протекают продажи обновленного Ford Kuga?
Замедляемся, как в Европе. Скорость в городе снизят?
Хотели бы Вы, чтобы Chevrolet вернулся в Россию?
Голосовать
Рейтинг по классам
Класс B
FAW Vita и еще 82 модели
Класс F
Aston Martin Rapide и еще 14 моделей
Класс А Exclusive
Smart ForTwo и еще 2 модели
Класс Компакт-вэны
Citroen Xsara Picasso и еще 19 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого, налог
 

в Москве
Рассчитать размер налога на автомобиль
На «Кинопробах» в Окуловке ожидают Кинчева
Это, по словам продюсера Юрия Донцова, будет событийный бренд, который останется и на будущие года. Речь идет о возможном рождении большого фестиваля с именем, о котором будут знать на федеральном уровне. «Будет неплохо, если Виктора Цоя удастся сделать своеобразным «стержнем» и в дальнейшем, ибо не секрет, что его музыку играют многие группы», - заметил в интервью одного из окуловских СМИ г-н Донцов. {{photo_text_65}} Огромного стечения музыкальных фанатов, (тот же фестиваль «Нашествие» собирает до 200 тыс. меломанов) сейчас в Окуловке не ожидают. При этом рассчитывают на цифру 10 тыс. человек. Преимущественно это будут любители рока из Санкт-Петербурга и Великого Новгорода. Определенная часть приедет в райцентр на машинах, поэтому специально для них организаторы намерены обустроить парковку на 400-500 автомобилей. Идея провести «Кинопробы» в Окуловке принадлежит продюсеру Игорю Силивёрстову (группы «Стрелки», «Вирус», ранний Григорий Лепс). Это он сумел привезти и поставить у местного железнодорожного вокзала ныне многим известный памятник Виктору Цою. Почему именно здесь? Да потому что это – трасса между Москвой и Санкт-Петербургом, «здесь все были». В среде музыкантов ходит история, как Гребенщиков с Цоем проживали в Новотроице, на Валдае, то есть рядом. У БГ даже есть песня - «Я уезжаю в деревню». Питерские музыканты, тогда (1986 год) еще молодые,  зависли в общаге. Рассказывается о какой-то швейной фабрике и Окуловке. Концерт под названием «Кинопробы» в этом году пройдет 3 июня на Дворцовой площади Санкт-Петербурга. Мероприятие же в Окуловке привязано конкретно к дате. Список музыкальных коллективов, давших «добро» на окуловский концерт, пока не разглашается, но состав фестиваля обещает быть для подобного мероприятия очень мощным. Всерьез рассматривается вопрос участия Константина Кинчева. В Город на Неве лидер «Алисы» не приедет, это уже не обсуждается. А все потому, что  группа сегодня мало где выступает, старается «никуда не лезть». В окуловском концерте Кинчева привлекло то, что это открытая площадка, он здесь не был, потом это деревня, можно приехать на машине. Константин любит ездить на автомобиле. Фанатам творчества «Алисы» известно, что Кинчев в свое время очень любил ездить на ВАЗ-2105 из тогдашнего Ленинграда в Москву, и обратно. Коллеги-музыканты его спрашивали: «Если она сломается, ведь ты замерзнешь»?! Он отвечал: «Ну, не знаю. Люди же ездят. Спасут». Сегодня передвигаться на «своих колесах» – даже в удовольствие. Тем более, что  губернатор Новгородской области обещал отремонтировать главную местную дорогу.
2017-05-21
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту
Волгодонск Благовещенск Ульяновск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
© 2007— 2017 110км.ру. При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Портал Интернет-издательства PDG