На «Кинопробах» в Окуловке ожидают Кинчева
Это, по словам продюсера Юрия Донцова, будет событийный бренд, который останется и на будущие года. Речь идет о возможном рождении большого фестиваля с именем, о котором будут знать на федеральном уровне. «Будет неплохо, если Виктора Цоя удастся сделать своеобразным «стержнем» и в дальнейшем, ибо не секрет, что его музыку играют многие группы», - заметил в интервью одного из окуловских СМИ г-н Донцов.
Идея провести «Кинопробы» в Окуловке принадлежит продюсеру Игорю Силивёрстову (группы «Стрелки», «Вирус», ранний Григорий Лепс). Это он сумел привезти и поставить у местного железнодорожного вокзала ныне многим известный памятник Виктору Цою. Почему именно здесь? Да потому что это – трасса между Москвой и Санкт-Петербургом, «здесь все были». В среде музыкантов ходит история, как Гребенщиков с Цоем проживали в Новотроице, на Валдае, то есть рядом. У БГ даже есть песня - «Я уезжаю в деревню». Питерские музыканты, тогда (1986 год) еще молодые, зависли в общаге. Рассказывается о какой-то швейной фабрике и Окуловке.
Концерт под названием «Кинопробы» в этом году пройдет 3 июня на Дворцовой площади Санкт-Петербурга. Мероприятие же в Окуловке привязано конкретно к дате. Список музыкальных коллективов, давших «добро» на окуловский концерт, пока не разглашается, но состав фестиваля обещает быть для подобного мероприятия очень мощным.
Всерьез рассматривается вопрос участия Константина Кинчева. В Город на Неве лидер «Алисы» не приедет, это уже не обсуждается. А все потому, что группа сегодня мало где выступает, старается «никуда не лезть». В окуловском концерте Кинчева привлекло то, что это открытая площадка, он здесь не был, потом это деревня, можно приехать на машине. Константин любит ездить на автомобиле.
Фанатам творчества «Алисы» известно, что Кинчев в свое время очень любил ездить на ВАЗ-2105 из тогдашнего Ленинграда в Москву, и обратно. Коллеги-музыканты его спрашивали: «Если она сломается, ведь ты замерзнешь»?! Он отвечал: «Ну, не знаю. Люди же ездят. Спасут». Сегодня передвигаться на «своих колесах» – даже в удовольствие. Тем более, что губернатор Новгородской области обещал отремонтировать главную местную дорогу.
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