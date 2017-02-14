На ипподроме стоял «Мороз» и был слышен гул «ледяных» моторов
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В минувшее воскресенье на Раменском Ипподроме после двухгодичного перерыва стартовал фестиваль автоспорта «Мороз-2017». В рамках открытия фестиваля прошли заезды по трековым гонкам на льду, в которых приняли участие сильнейшие российские гонщики.
Победу в соревнованиях II этапа Чемпионата России в зачетной группе N-1600 одержал представитель Казани Дмитрий Брагин на Lada Kalina NFR. Вторым к финишу пришел Роман Агошков на Kia Rio, третьим - Айдар Нуриев на Lada Kalina.
Впервые на лед Раменского Ипподрома вышли американские спорткары Legends, показавшие сверхмастерство пилотажа на заднем приводе по чистому льду на радость заполненных до отказа трибун.
Совсем скоро, 23 февраля 2017 года, здесь же, на Раменском Ипподроме продолжится программа фестиваля автоспорта «Мороз-2017». На эту дату запланированы гонка III этапа Чемпионата России по зимним трековым гонкам в зачетной группе N-1600 и гонка поддержки Кубка моносерии Renault Logan Cup.
Фото: Евгений Баранцев, Лариса Лащенова, Светлана Таганова
Проблемы с электроникой начались после капитального ремонта двигателя, пришлось добираться на СТО не своим ходом. После не долгой ttp:// avtoelektrika.kz/ avtoelektrik-astane/ разборки сразу же усттанили причину.
На ипподроме стоял «Мороз» и был слышен гул «ледяных» моторов
Победу в соревнованиях II этапа Чемпионата России в зачетной группе N-1600 одержал представитель Казани Дмитрий Брагин на Lada Kalina NFR. Вторым к финишу пришел Роман Агошков на Kia Rio, третьим - Айдар Нуриев на Lada Kalina.Впервые на лед Раменского Ипподрома вышли американские спорткары Legends, показавшие сверхмастерство пилотажа на заднем приводе по чистому льду на радость заполненных до отказа трибун. Совсем скоро, 23 февраля 2017 года, здесь же, на Раменском Ипподроме продолжится программа фестиваля автоспорта «Мороз-2017». На эту дату запланированы гонка III этапа Чемпионата России по зимним трековым гонкам в зачетной группе N-1600 и гонка поддержки Кубка моносерии Renault Logan Cup.
2017-02-14
Автор: Фото: Евгений Баранцев, Лариса Лащенова, Светлана Таганова
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