30
23 апреля 2017, 17:44
На исторический матч «Зенит» — «Урал» приехал болид G-Drive Rаcing
Этого момента болельщики «Зенита» ждали 10 лет. Мачт на новом стадионе «Зенит-Арена» на Крестовском острове состоялся. Игра с ФК «Урал» окончилась со счетом 2:0 в пользу петербургской команды.
На исторически важный матч приехало много гостей. У входа на стадион болельщиков встречали громкой музыкой, фотозонами и поздравлениями с тем, что строительство нашумевшего объекта практически завершилось. А прямо у центрального входа красовался болид G-Drive Rаcing — Ligier JS 53 EVO 2.
Он известен своим выступлением в гонке на выносливость «24 часа Ле-Мана». Конструкторское бюро разработало для автомобиля специальный аэродинамический комплект. Передний разделитель, откидные створки и оптимизированное заднее крыло сделали Ligier JS 53 EVO 2 более эффективным с аэродинамической точки зрения. Электронная система управления улучшила управляемость болида.
В длину модель достигает 4620 мм, в ширину — 1800 мм, а колесная база равна 2654 мм при весе болида в 570 кг. Автомобиль приводит в движение 4-цилиндровый двигатель Honda K20А, который работает в паре с 6-ступенчатой трансмиссией.
Футбол, автоспорт, красивые девушки – этот день стал по-настоящему праздничным для петербуржцев, несмотря на промозглую погоду. «Жаль, не прокатиться на болиде», - сетовали футбольные болельщики, делая памятные фотографии с оранжевым участником гонок.
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