16 июня 2017, 10:55

На Jeep Wrangler установили двигатель от Toyota Supra

Внедорожник Jeep Wrangler подвергся серьезным доработкам со стороны частного владельца. Под капот американской модели установили двигатель 2JZ-GTE от Toyota Supra.
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  На Jeep Wrangler установили двигатель от Toyota Supra Jeep Wrangler На Jeep Wrangler установили двигатель от Toyota Supra Jeep Wrangler На Jeep Wrangler установили двигатель от Toyota Supra
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фото
  

Jeep Wrangler
Выпускается с 2008 г.
Новый от 2 955 000 до 3 330 000 Р
Объявлений: 14
Отзывов: 3
Сам агрегат также подвергся модернизации – у него появилась сложная система турбонаддува. Мощность двигателя составляет 350 л. с., однако, как уверяет владелец, можно добиться и большей отдачи. Для этого только нужно поменять блок управления двигателем и применить топливную систему повышенной производительности.

В качестве трансмиссии выступает стандартная 5-ступенчатая механическая коробка передач. Внедорожник способен проходить повороты в дрифте за счет того, что привод на переднюю ось отключен, а на задней заварен дифференциал.

Также Wrangler получил доработанную подвеску, а в салоне установлены спортивные сиденья от Acura RSX Type S. После такой «прокачки» владелец выставил машину на продажу. Стоимость эксклюзивной модели составляет 20 тыс. долларов.

Дизайн и тюнинг Джип Вранглер

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На Jeep Wrangler установили двигатель от Toyota Supra
{{model_1688}} Сам агрегат также подвергся модернизации – у него появилась сложная система турбонаддува. Мощность двигателя составляет 350 л. с., однако, как уверяет владелец, можно добиться и большей отдачи. Для этого только нужно поменять блок управления двигателем и применить топливную систему повышенной производительности.В качестве трансмиссии выступает стандартная 5-ступенчатая механическая коробка передач. Внедорожник способен проходить повороты в дрифте за счет того, что привод на переднюю ось отключен, а на задней заварен дифференциал.Также Wrangler получил доработанную подвеску, а в салоне установлены спортивные сиденья от Acura RSX Type S. После такой «прокачки» владелец выставил машину на продажу. Стоимость эксклюзивной модели составляет 20 тыс. долларов.
2017-06-16
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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