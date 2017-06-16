16 июня 2017, 10:55
На Jeep Wrangler установили двигатель от Toyota Supra
Внедорожник Jeep Wrangler подвергся серьезным доработкам со стороны частного владельца. Под капот американской модели установили двигатель 2JZ-GTE от Toyota Supra.
Jeep Wrangler
Выпускается с 2008 г.
Новый от 2 955 000 до 3 330 000 Р
В качестве трансмиссии выступает стандартная 5-ступенчатая механическая коробка передач. Внедорожник способен проходить повороты в дрифте за счет того, что привод на переднюю ось отключен, а на задней заварен дифференциал.
Также Wrangler получил доработанную подвеску, а в салоне установлены спортивные сиденья от Acura RSX Type S. После такой «прокачки» владелец выставил машину на продажу. Стоимость эксклюзивной модели составляет 20 тыс. долларов.
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