6 июня 2017, 12:30

На «КамАЗе» поймали «несунов»

Силовые структуры города Набережные Челны в лице региональных ФСБ и УВД, не без помощи коллег из Службы безопасности ПАО «КамАЗ» раскрыли преступную группу, которая вывозила с предприятия и реализовывала комплектующие к камским грузовикам.
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В официальном сообщении автогиганта говорится, что вечером 17 мая 2017 года на одном из заводов компании был задержан грузовик, который пытался вывезти с территории автокомплектующие. Вскоре удалось выявить соучастников преступления и каналы сбыта украденной продукции. Оказалось, что похищаемое реализовывалось на складе одного из городских рынков.

В отношении подозреваемых сегодня ведутся следственные действия. По их окончании материалы будут переданы в судебный орган.

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Форум КамАЗ 6460-63
Камаз 6460 проблема с головками постоянно лопают . Ремонтируют по гарантии но проблема то так и не понятна .При пробеге в 70 000 т уже поменяли 17 головок
Сергей
большие обороты. глохнет
При запуске двигателя- набирает большие обороты (3500 ) и глохнет
Камаз6460
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| Проверяют щас наличие карты мастерской? Кто сталиквался? Вообще транспортники должны проверять раз в три года. Карта мастерской нужна для блокировки карт водителя, ну и для выгрузки все информации из тахографа.
lavazza23
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На «КамАЗе» поймали «несунов»
В официальном сообщении автогиганта говорится, что вечером 17 мая 2017 года на одном из заводов компании был задержан грузовик, который пытался вывезти с территории автокомплектующие. Вскоре удалось выявить соучастников преступления и каналы сбыта украденной продукции. Оказалось, что похищаемое реализовывалось на складе одного из городских рынков. В отношении подозреваемых сегодня ведутся следственные действия. По их окончании материалы будут переданы в судебный орган.
2017-06-06
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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