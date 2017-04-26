На Керченской переправе тушили пожар
По легенде, на северной оконечности острова Тузла произошло возгорание на складе пиломатериалов. Из-за сильного ветра пламя быстро распространилось на соседние постройки: загорелась площадка, где расположена дизельная электростанция, и строительная техника. Машинист автокрана получил ожоги 3-й степени.
До прибытия спасателей и медиков на место пожара строители должны самостоятельно предпринять меры по тушению и оказанию первой медицинской помощи пострадавшим. Во всех отрядах, задействованных в возведении Крымского моста, есть специалисты по охране труда, которые отвечают за технику безопасности на своих участках.
На место пожара прибыли 5 единиц техники и 20 человек личного состава. В ходе учений на строительном участке также проверили наличие и укомплектованность пожарных щитов и огнетушителей, емкостей с водой, информационных табличек.
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