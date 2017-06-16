16 июня 2017, 13:17

На Крымской переправе достроили железнодорожную арку

На керченском берегу строители завершили укрупнительную сборку железнодорожного арочного пролета Крымского моста. Свод арки замкнулся на высоте 45 метров от основания конструкции.
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Теперь арочный пролет предстоит дооборудовать эксплуатационными элементами и подготовить к монтажу в проектное положение – на фарватерные опоры.

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Арочные пролетные строения – самые габаритные элементы Крымского моста. Протяженность каждого составляет 227 метров. После установки на фарватерные опоры они обеспечат беспрепятственный пропуск судов через свободное пространство шириной 185 метров и высотой 35 метров от воды.

Железнодорожный арочный пролет тяжелее автодорожного более чем на 1 тыс. тонн – он представляет собой комбинацию из пролетного строения со сквозными главными фермами и аркой. Движение поездов идет по элементам фермы, а арка выполняет поддерживающую функцию. Элементы фермы и арки соединены подвесными конструкциями. Такая комбинированная система обеспечивает необходимую жесткость и устойчивость пролетного строения к деформациям¬ при движении тяжелых грузовых вагонов.

После окончательного завершения всех работ арочные пролеты будут поочередно перевезены и смонтированы на фарватерные опоры – сначала по железнодорожной части, затем – по автодорожной.

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На Крымской переправе достроили железнодорожную арку
Теперь арочный пролет предстоит дооборудовать эксплуатационными элементами и подготовить к монтажу в проектное положение – на фарватерные опоры.{{material_116600}}Арочные пролетные строения – самые габаритные элементы Крымского моста. Протяженность каждого составляет 227 метров. После установки на фарватерные опоры они обеспечат беспрепятственный пропуск судов через свободное пространство шириной 185 метров и высотой 35 метров от воды.Железнодорожный арочный пролет тяжелее автодорожного более чем на 1 тыс. тонн – он представляет собой комбинацию из пролетного строения со сквозными главными фермами и аркой. Движение поездов идет по элементам фермы, а арка выполняет поддерживающую функцию. Элементы фермы и арки соединены подвесными конструкциями. Такая комбинированная система обеспечивает необходимую жесткость и устойчивость пролетного строения к деформациям¬ при движении тяжелых грузовых вагонов.После окончательного завершения всех работ арочные пролеты будут поочередно перевезены и смонтированы на фарватерные опоры – сначала по железнодорожной части, затем – по автодорожной.
2017-06-16
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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