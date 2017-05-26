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26 мая 2017, 19:12

На ленинградско-новгородском этапах строительства трассы М-11 укладывают асфальт

На отдельных участках строительства 7-8 этапов скоростной автомобильной магистрали М-11 «Москва – Санкт-Петербург» продолжаются работы по устройству верхнего слоя основания дороги и нижнего слоя покрытия из асфальтобетона.
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На ленинградско-новгородском этапах строительства трассы М-11 укладывают асфальт

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Работы ведутся в Новгородской и Ленинградской областях на участках общей протяженностью около 25 км. На сегодняшний день верхний слой основания дорожной одежды площадью более 1,1 млн кв. м уложен на 50 км трассы. Работы по устройству нижнего слоя покрытия площадью около 0,5 млн кв. м выполнены на участке протяженностью свыше 18 км. 

Пробная укладка асфальтобетонной смеси, которая заранее была подобрана с участием специалистов в области дорожного строительства, была проведена в мае 2016 года. Работы проводились с целью определения технологии укладки для достижения требуемого уплотнения, что напрямую влияет на прочность и срок службы асфальтобетонного покрытия.

Дорожная одежда на 7-8 этапах трассы М-11 будет состоять из 5 слоев общей толщиной 112 см. Из них 3 слоя асфальтобетонного покрытия: верхний слой основания – 13 см, нижний слой покрытия – 8 см, верхний слой покрытия – 6 см.

Напомним, что строительные работы на 7-8 участках трассы завершатся в июне 2018 года.
 

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На ленинградско-новгородском этапах строительства трассы М-11 укладывают асфальт
{{material_119134}} Работы ведутся в Новгородской и Ленинградской областях на участках общей протяженностью около 25 км. На сегодняшний день верхний слой основания дорожной одежды площадью более 1,1 млн кв. м уложен на 50 км трассы. Работы по устройству нижнего слоя покрытия площадью около 0,5 млн кв. м выполнены на участке протяженностью свыше 18 км.  Пробная укладка асфальтобетонной смеси, которая заранее была подобрана с участием специалистов в области дорожного строительства, была проведена в мае 2016 года. Работы проводились с целью определения технологии укладки для достижения требуемого уплотнения, что напрямую влияет на прочность и срок службы асфальтобетонного покрытия.Дорожная одежда на 7-8 этапах трассы М-11 будет состоять из 5 слоев общей толщиной 112 см. Из них 3 слоя асфальтобетонного покрытия: верхний слой основания – 13 см, нижний слой покрытия – 8 см, верхний слой покрытия – 6 см. Напомним, что строительные работы на 7-8 участках трассы завершатся в июне 2018 года. 
2017-05-26
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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