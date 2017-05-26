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26 мая 2017, 19:12
На ленинградско-новгородском этапах строительства трассы М-11 укладывают асфальт
На отдельных участках строительства 7-8 этапов скоростной автомобильной магистрали М-11 «Москва – Санкт-Петербург» продолжаются работы по устройству верхнего слоя основания дороги и нижнего слоя покрытия из асфальтобетона.
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Пробная укладка асфальтобетонной смеси, которая заранее была подобрана с участием специалистов в области дорожного строительства, была проведена в мае 2016 года. Работы проводились с целью определения технологии укладки для достижения требуемого уплотнения, что напрямую влияет на прочность и срок службы асфальтобетонного покрытия.
Дорожная одежда на 7-8 этапах трассы М-11 будет состоять из 5 слоев общей толщиной 112 см. Из них 3 слоя асфальтобетонного покрытия: верхний слой основания – 13 см, нижний слой покрытия – 8 см, верхний слой покрытия – 6 см.
Напомним, что строительные работы на 7-8 участках трассы завершатся в июне 2018 года.
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