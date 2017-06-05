5 июня 2017, 09:37

На М-5 «Урал» в Коломенском районе перекроют движение

В период с 10 июня по 15 октября 2017 года движение по путепроводу через ж/д пути в районе станции «Непецино» Московской железной дороги, на 90-м км федеральной трассы М-5 «Урал» движение будет полностью перекрыто.
^
Такие ограничения вводятся в связи с проведением ремонтных работ. На время производства работ движение транспорта будет осуществляться по новому направлению федеральной дороги М-5 «Урал».

Необходимость проведения работ связана с неудовлетворительным транспортно-эксплуатационным состоянием сооружения. После ремонта путепровод приведут в полное соответствие нормативам, проезд по нему станет комфортным и безопасным.

В избранное

Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:

 
Комментарий появится на сайте после проверки модераторами. Для зарегистрированных пользователей проверки нет и комментарий появляется сразу
Отправить
Отзывы по теме
Форум Iveco Trakker
Всех присутствующих с праздником троицы!!! Подскажите пожалуйста может кто сталкивался- Курсор13 под нагрузкой валит черный дым, при этом ни расход топлива, ни масла не наблюдается, в чем может быть причина???
Petryha541160
В Петербурге презентовали новый Mercedes-Benz S-Class
https:// autonews.pw/
rotum
Шинный рынок России-2016: кто продал больше всех?
https:// autonews.pw/
rotum
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры Аренда и прокат авто Автоклубы и форумы автозавчастей Автосервисы и магазины автозапчастей
Главные материалы
Беспилотники вне закона: как успеть за будущим?
В Петербурге презентовали новый Mercedes-Benz S-Class
Получаете ли Вы "письма счастья"?
Голосовать
Рейтинг по классам
Класс E
Peugeot 607 и еще 23 модели
Класс Грузопассажирские универсалы повышенной вместимости
Skoda Praktik и еще 8 моделей
Класс Кабриолеты и родстеры Premium
Bentley Azure и еще 15 моделей
Класс C Premium
Alfa Romeo 147 и еще 4 модели
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого, налог
 

в Москве
Рассчитать размер налога на автомобиль
На М-5 «Урал» в Коломенском районе перекроют движение
Такие ограничения вводятся в связи с проведением ремонтных работ. На время производства работ движение транспорта будет осуществляться по новому направлению федеральной дороги М-5 «Урал».Необходимость проведения работ связана с неудовлетворительным транспортно-эксплуатационным состоянием сооружения. После ремонта путепровод приведут в полное соответствие нормативам, проезд по нему станет комфортным и безопасным.
2017-06-05
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту
Петрозаводск Самара Нижний Новгород
Москва Санкт-Петербург Карта портала
© 2007— 2017 110км.ру. При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Портал Интернет-издательства PDG