5 июня 2017, 09:37
На М-5 «Урал» в Коломенском районе перекроют движение
В период с 10 июня по 15 октября 2017 года движение по путепроводу через ж/д пути в районе станции «Непецино» Московской железной дороги, на 90-м км федеральной трассы М-5 «Урал» движение будет полностью перекрыто.
Такие ограничения вводятся в связи с проведением ремонтных работ. На время производства работ движение транспорта будет осуществляться по новому направлению федеральной дороги М-5 «Урал».
Необходимость проведения работ связана с неудовлетворительным транспортно-эксплуатационным состоянием сооружения. После ремонта путепровод приведут в полное соответствие нормативам, проезд по нему станет комфортным и безопасным.
Необходимость проведения работ связана с неудовлетворительным транспортно-эксплуатационным состоянием сооружения. После ремонта путепровод приведут в полное соответствие нормативам, проезд по нему станет комфортным и безопасным.
Читайте по теме
Беспилотники вне закона: как успеть за будущим?
04.06.2017, 19:34
В Петербурге презентовали новый Mercedes-Benz S-Class
02.06.2017, 08:41
Шинный рынок России-2016: кто продал больше всех?
01.06.2017, 13:33
Как медвежьей хваткой Nissan Terrano покорял лесные дебри
30.05.2017, 21:22
Дорожная обстановка на подъездах к Гатчине улучшится этим летом
29.05.2017, 19:47
Не стесняйтесь петь за рулем. Это приятно и полезно
29.05.2017, 13:03
Читайте по теме
Беспилотники вне закона: как успеть за будущим?
04.06.2017, 19:34
В Петербурге презентовали новый Mercedes-Benz S-Class
02.06.2017, 08:41
Шинный рынок России-2016: кто продал больше всех?
01.06.2017, 13:33
Как медвежьей хваткой Nissan Terrano покорял лесные дебри
30.05.2017, 21:22
Дорожная обстановка на подъездах к Гатчине улучшится этим летом
29.05.2017, 19:47
Не стесняйтесь петь за рулем. Это приятно и полезно
29.05.2017, 13:03
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
Всех присутствующих с праздником троицы!!! Подскажите пожалуйста может кто сталкивался- Курсор13 под нагрузкой валит черный дым, при этом ни расход топлива, ни масла не наблюдается, в чем может быть причина???
https:// autonews.pw/
https:// autonews.pw/
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого, налог
в Москве
в Москве
В избранное