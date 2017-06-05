5 июня 2017, 11:27
На месте «хрущёвок» появятся парковки
Столичные власти намерены построить парковки на месте 4,5 тыс. снесенных пятиэтажек. В результате количество парковочных мест в городе за счет программы реновации увеличится в 2 раза.
По словам заместителя мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина, улично-дорожная сеть возле домов будет работать днем как улично-дорожная сеть, а ночью как место для отстоя транспорта. Власти взяли конкретные кварталы и просчитали выгоду использования их местоположения.
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Также в центре столицы в скором времени могут появиться специальные парковки для грузовиков. Такое новшество, по замыслу чиновников, позволит облегчить доставку грузов к торговым точкам в центре города и сведет к минимуму нарушения правил парковки. В настоящий момент в пределах Садового кольца расположено только 16 специализированных парковок для большегрузов.
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