24 декабря 2016, 09:23

На новый DS 3 предлагается специальный кредит

«PSA Bank» представляет специальное кредитное предложение на покупку нового DS 3. При первоначальном взносе от 25% маркетинговая ставка по программе на один год всего 5,9%, при этом ставка в кредитном договоре 6,67%.
На новый DS 3 предлагается специальный кредит
Разница между указанной ставкой и процентной ставкой в кредитном договоре компенсируется за счет предоставления специальной цены на автомобиль.
 
Минимальный ежемесячный платеж для покупателей DS 3 образуется за счет остаточного платежа, который является фиксированной суммой от стоимости автомобиля. Клиент банка может погасить эту сумму единовременно в конце кредита  либо продлить ежемесячные выплаты на прежних условиях. 

Купить авто ДС ДС3

В избранное

Комментарии

Материал про

Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:

 
Комментарий появится на сайте после проверки модераторами. Для зарегистрированных пользователей проверки нет и комментарий появляется сразу
Отправить
Отзывы по теме
и\м запчастей АвтоЛео
На своём Ярисе поменял осветительные лампы, в каталоге АвтоЛео большой выбор ламп Philips, они надежны и служат долго. Доставка заказа заняла два дня, надежный сервис.
Klims
АКВАПРИНТ
тюнинг салона, дисков, спеллеров, зеркал в дерево, карбон, металл, камень а также мото, квадриков, оружие, снегоходов 89221570305
Вадим777
Не могу завести двигатель после ДТП
| Кому: Fill Нет, в Эстакаде полный сервис для авто, начиная от мойки и заканчивая покраской. Так что к ним можно по любому вопросу обращаться.
Матроскин
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква DS Автомудрость DS АвтоПитер DS Дизайн и тюнинг DS Новинки и концепт кары DS Новости и акции автосалонов DS Автосалоны и дилеры марки DS Аренда и прокат авто марки DS Автоклубы и форумы автозавчастей марки DS Автосервисы и магазины автозапчастей марки DS
Главные материалы
Тест-драйв Haval H8: китайское дружелюбие
Прощайте, иномарки. Какие машины больше не купим?
Удовлетворяет ли вас качество российских авто?
Голосовать
Продажа DS DS3
Все объявления
Рейтинг по классам
Класс А
Suzuki Ignis и еще 28 моделей
Класс Суперкары
Ferrari 308 GTS и еще 22 модели
Класс D Premium
Alfa Romeo Alfa 159 и еще 24 модели
Класс Полноразмерные кроссоверы и внедорожники Lux
Infiniti QX и еще 20 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого, налог
 

в Москве
Рассчитать размер налога на автомобиль DS3
На новый DS 3 предлагается специальный кредит
Разница между указанной ставкой и процентной ставкой в кредитном договоре компенсируется за счет предоставления специальной цены на автомобиль.  Минимальный ежемесячный платеж для покупателей DS 3 образуется за счет остаточного платежа, который является фиксированной суммой от стоимости автомобиля. Клиент банка может погасить эту сумму единовременно в конце кредита  либо продлить ежемесячные выплаты на прежних условиях. 
2016-12-24
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту
Мотоциклы Грузовики Автобусы
ТТХ моделей По городам Карта портала
© 2007— 2016 110км.ру. При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Портал Интернет-издательства PDG