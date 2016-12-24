На новый DS 3 предлагается специальный кредит

«PSA Bank» представляет специальное кредитное предложение на покупку нового DS 3. При первоначальном взносе от 25% маркетинговая ставка по программе на один год всего 5,9%, при этом ставка в кредитном договоре 6,67%.
Разница между указанной ставкой и процентной ставкой в кредитном договоре компенсируется за счет предоставления специальной цены на автомобиль.
Минимальный ежемесячный платеж для покупателей DS 3 образуется за счет остаточного платежа, который является фиксированной суммой от стоимости автомобиля. Клиент банка может погасить эту сумму единовременно в конце кредита либо продлить ежемесячные выплаты на прежних условиях.
Разница между указанной ставкой и процентной ставкой в кредитном договоре компенсируется за счет предоставления специальной цены на автомобиль. Минимальный ежемесячный платеж для покупателей DS 3 образуется за счет остаточного платежа, который является фиксированной суммой от стоимости автомобиля. Клиент банка может погасить эту сумму единовременно в конце кредита либо продлить ежемесячные выплаты на прежних условиях.
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