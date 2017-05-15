47
15 мая 2017, 16:51

На приобретение автобусов «Вектор NEXT» действуют спецпрограммы

До середины 2017 года во всех центрах по реализации и обслуживанию автобусной техники «Группы ГАЗ» будут действовать специальные программы на покупку автобуса «Вектор NEXT». Приобретение техники возможно со скидкой до 125 000 рублей при покупке от 5 автобусов, а также в рамках программы Test-Bus.
^
Заводской лизинг предусматривает возможность покупки нового автобуса без переплаты. Минимальный авансовый взнос составляет 10% от стоимости машины, максимальный – 50%. Сроки лизинга – от одного года до 4 лет. Скидка при покупке от 5 автобусов позволяет получить экономию до 125 000 рублей. При этом предусмотрена дополнительная скидка до 350 000 рублей по программе утилизации.
 
Программа Test-Bus позволяет оценить автобус в режиме тестовой эксплуатации до совершения покупки. Машины предоставляются клиентам на условиях договора изучения их эксплуатационных качеств. Срок тестовой эксплуатации – от 15 до 30 дней.
 
Для справки: автобус среднего класса «Вектор NEXT» входит во флагманскую линейку техники NEXT и имеет улучшенные характеристики. В основе автобуса модернизированное шасси среднетоннажного грузовика «ГАЗона NEXT», трансмиссия ГАЗ, пневматическая тормозная система с дисковыми вентилируемыми тормозными механизмами передних и задних колес и ABS. Также предусмотрена система ASR, которая существенно упрощает управление на мокрой дороге или в других условиях недостаточного сцепления колес с дорожным покрытием.
 
«Вектор NEXT» имеет оцинкованный кузов с ресурсом эксплуатации 10 лет. Гарантия завода-производителя на автобус составляет 3 года или 150 000 км пробега.

Купить авто GAZ, Газель

В избранное

Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:

 
Комментарий появится на сайте после проверки модераторами. Для зарегистрированных пользователей проверки нет и комментарий появляется сразу
Отправить
Отзывы по теме
Форум ГАЗ 3102 Волга
хочу купить волга3102
Вардан Хачатрян
Форум ГАЗ 3302 Газель
| Доброго времени суток, коллеги! Читаю ваши вопросы и ответы, а сам удивляюсь: УМЗ-отстой, CUMMINS-г....о, Бизнес-позапрошлый век. | А чем вас первые Газельки не устраивали с 406 и 405 двигателем? | Мне, моя "ласточка", грандиозных проблем не доставляет (меняю всё по мере износа) и менять её на новую ...
Денис
Форум ГАЗ 31029
Поменяй зазор на клапанах. Если стоял по книжному переставь и впускные и выпускные на 0.25. Замени свечи и броники. Сними карб и внимательно осмотри прилегание верхней части к нижнейю Если там имеется овал поставь чуть толще прокладку, но не две сразу. Прокладку можно сделать из листового паранита по ...
Александр
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква ГАЗ Автомудрость ГАЗ АвтоПитер ГАЗ Дизайн и тюнинг ГАЗ Новинки и концепт кары ГАЗ Новости и акции автосалонов ГАЗ Автосалоны и дилеры марки ГАЗ Аренда и прокат авто марки ГАЗ Автоклубы и форумы автозавчастей марки ГАЗ Автосервисы и магазины автозапчастей марки ГАЗ
Главные материалы
Тест-драйв Isuzu D-Max: кулак-хлебороб
Тест-драйв Lifan Solano II: крымские каникулы
Где Вы храните документы на машину?
Голосовать
Рейтинг по классам
Класс Спортивные внедорожники
BMW X5M и еще 1 модель
Класс Кабриолеты и родстеры Premium
Bentley Azure и еще 15 моделей
Класс Малотоннажные вэны
Volkswagen Transporter Kasten и еще 9 моделей
Класс Купе спортивно-представительские
Aston Martin DBS и еще 27 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого, налог
 

в Москве
Рассчитать размер налога на автомобиль
На приобретение автобусов «Вектор NEXT» действуют спецпрограммы
Заводской лизинг предусматривает возможность покупки нового автобуса без переплаты. Минимальный авансовый взнос составляет 10% от стоимости машины, максимальный – 50%. Сроки лизинга – от одного года до 4 лет. Скидка при покупке от 5 автобусов позволяет получить экономию до 125 000 рублей. При этом предусмотрена дополнительная скидка до 350 000 рублей по программе утилизации. Программа Test-Bus позволяет оценить автобус в режиме тестовой эксплуатации до совершения покупки. Машины предоставляются клиентам на условиях договора изучения их эксплуатационных качеств. Срок тестовой эксплуатации – от 15 до 30 дней. Для справки: автобус среднего класса «Вектор NEXT» входит во флагманскую линейку техники NEXT и имеет улучшенные характеристики. В основе автобуса модернизированное шасси среднетоннажного грузовика «ГАЗона NEXT», трансмиссия ГАЗ, пневматическая тормозная система с дисковыми вентилируемыми тормозными механизмами передних и задних колес и ABS. Также предусмотрена система ASR, которая существенно упрощает управление на мокрой дороге или в других условиях недостаточного сцепления колес с дорожным покрытием.  «Вектор NEXT» имеет оцинкованный кузов с ресурсом эксплуатации 10 лет. Гарантия завода-производителя на автобус составляет 3 года или 150 000 км пробега.
2017-05-15
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту
Рязань Сызрань Саратов
Москва Санкт-Петербург Карта портала
© 2007— 2017 110км.ру. При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Портал Интернет-издательства PDG