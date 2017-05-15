47
15 мая 2017, 16:51
На приобретение автобусов «Вектор NEXT» действуют спецпрограммы
До середины 2017 года во всех центрах по реализации и обслуживанию автобусной техники «Группы ГАЗ» будут действовать специальные программы на покупку автобуса «Вектор NEXT». Приобретение техники возможно со скидкой до 125 000 рублей при покупке от 5 автобусов, а также в рамках программы Test-Bus.
Заводской лизинг предусматривает возможность покупки нового автобуса без переплаты. Минимальный авансовый взнос составляет 10% от стоимости машины, максимальный – 50%. Сроки лизинга – от одного года до 4 лет. Скидка при покупке от 5 автобусов позволяет получить экономию до 125 000 рублей. При этом предусмотрена дополнительная скидка до 350 000 рублей по программе утилизации.
Программа Test-Bus позволяет оценить автобус в режиме тестовой эксплуатации до совершения покупки. Машины предоставляются клиентам на условиях договора изучения их эксплуатационных качеств. Срок тестовой эксплуатации – от 15 до 30 дней.
Для справки: автобус среднего класса «Вектор NEXT» входит во флагманскую линейку техники NEXT и имеет улучшенные характеристики. В основе автобуса модернизированное шасси среднетоннажного грузовика «ГАЗона NEXT», трансмиссия ГАЗ, пневматическая тормозная система с дисковыми вентилируемыми тормозными механизмами передних и задних колес и ABS. Также предусмотрена система ASR, которая существенно упрощает управление на мокрой дороге или в других условиях недостаточного сцепления колес с дорожным покрытием.
«Вектор NEXT» имеет оцинкованный кузов с ресурсом эксплуатации 10 лет. Гарантия завода-производителя на автобус составляет 3 года или 150 000 км пробега.
Читайте по теме
Мария Медведева: 36 лет на транспорте
08.03.2017, 10:00
ГАЗон Next «одели» в пожарное обмундирование
18.05.2016, 08:10
По соседству с байкерами пропишется президентский «ЗиЛ»
06.04.2016, 07:43
Вспоминаем молодых арзамасцев, собравших ГАЗ-3307
31.12.2015, 08:22
У бренда ГАЗ новый логотип, которым воспользуются и автобусы
16.09.2015, 11:03
Читайте по теме
Мария Медведева: 36 лет на транспорте
08.03.2017, 10:00
ГАЗон Next «одели» в пожарное обмундирование
18.05.2016, 08:10
По соседству с байкерами пропишется президентский «ЗиЛ»
06.04.2016, 07:43
Вспоминаем молодых арзамасцев, собравших ГАЗ-3307
31.12.2015, 08:22
У бренда ГАЗ новый логотип, которым воспользуются и автобусы
16.09.2015, 11:03
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
хочу купить волга3102
| Доброго времени суток, коллеги! Читаю ваши вопросы и ответы, а сам удивляюсь: УМЗ-отстой, CUMMINS-г....о, Бизнес-позапрошлый век. | А чем вас первые Газельки не устраивали с 406 и 405 двигателем? | Мне, моя "ласточка", грандиозных проблем не доставляет (меняю всё по мере износа) и менять её на новую ...
Поменяй зазор на клапанах. Если стоял по книжному переставь и впускные и выпускные на 0.25. Замени свечи и броники. Сними карб и внимательно осмотри прилегание верхней части к нижнейю Если там имеется овал поставь чуть толще прокладку, но не две сразу. Прокладку можно сделать из листового паранита по ...
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого, налог
в Москве
в Москве
В избранное