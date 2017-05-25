На Псковской земле прошло ралли «Сургутнефтегаз Пушкинские Горы 2017»
Прекрасная солнечная погода позволяла делать красивые фотографии, но на этом преимущества полного штиля закончились. Пыль не успевала оседать, видимость ухудшилась, начались сходы. За сбитое в пыли искусственное препятствие из покрышек получили пенализацию 8 экипажей. Результаты СУ2 «Алтун» были отменены, а на второй день объявлен двухминутный стартовый интервал для всех экипажей.
На второй день ралли стартовало из закрытого парка в Новоржеве. Маршрут проходил по дорогам Новоржевского, Бежаницкого, Опочецкого и Пушкиногорского районов области. После 7 скоростных участков с многочисленными трамплинами и высокой средней скоростью гонку смогли закончить 23 автомобиля. Финиш прошел без традиционного шампанского. Церемония награждения победителей началась с минуты молчания в память о погибшем за день до начала соревнования автогонщике Алексее Лядухине.
Игорь Буланцев, победитель ралли: «Гонка просто замечательная - по скорости, по напряжению. То, что получились такие близкие результаты на всех допах - это действительно очень здорово».
Александр Осипов, 2 место: «Догонять очень сложно, хотя, убегать ещё сложнее. Да, мы немножко рисковали. Почувствовали, что можем. Немножко шагнули за грань, и сделали это».
Павел Щербаков, 3 место: «После гонки «Голубые Озера» я сделал некоторые выводы. От какого-то количества ошибок мы избавились. Иногда залетаешь в поворот на полном газу, думаешь: уже всё, аж страшно становится. Оп! На выходе оказываешься на середине дороги. Думаешь: о, Лукьянюк бы не похвалил»…
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