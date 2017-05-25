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25 мая 2017, 10:38

На ремонт петербургских дорог выделили дополнительные средства

Законодательное собрание Санкт-Петербурга приняло в III чтении поправки в городской бюджет на 2017 год. Они, в частности, предусматривают выделение дополнительных 1,5 млрд рублей на текущий ремонт городских автодорог.
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В Комитете по развитию транспортной инфраструктуры под деньги разработана Адресная программа, которая включает 26 объектов. Документ разделён по районам на 5 лотов, а конкурсы на выполнение работ объявят в ближайшем месяце.

За счет дополнительных средств в этом году будут обновлены «одежды» на Волхонском шоссе - от Киевского шоссе до моста через р. М. Койровка, на участке пр. Юрия Гагарина - от Благодатной ул. до Московского шоссе, на участке Московского шоссе - от пл. Победы до линии Окружной ж.д., на участках Пулковского шоссе - от Дунайского пр. до дороги на аэропорт «Пулково-2» и от Волхонского шоссе до границы с Ленинградской областью, на Кронштадтском шоссе и др.

Как мы уже писали, дорожно-ремонтный сезон в городе на Неве стартовал в середине мая. В настоящее время  осуществляются работы на улице Есенина - от пр. Тореза до ул. Сикейроса, Московском шоссе - от 1-го Бадаевского проезда до развязки с Колпинским шоссе, Дачном проспекте - от бульвара Новаторов до пр. Народного Ополчения и пр.

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На ремонт петербургских дорог выделили дополнительные средства
{{material_119316}} В Комитете по развитию транспортной инфраструктуры под деньги разработана Адресная программа, которая включает 26 объектов. Документ разделён по районам на 5 лотов, а конкурсы на выполнение работ объявят в ближайшем месяце.За счет дополнительных средств в этом году будут обновлены «одежды» на Волхонском шоссе - от Киевского шоссе до моста через р. М. Койровка, на участке пр. Юрия Гагарина - от Благодатной ул. до Московского шоссе, на участке Московского шоссе - от пл. Победы до линии Окружной ж.д., на участках Пулковского шоссе - от Дунайского пр. до дороги на аэропорт «Пулково-2» и от Волхонского шоссе до границы с Ленинградской областью, на Кронштадтском шоссе и др.Как мы уже писали, дорожно-ремонтный сезон в городе на Неве стартовал в середине мая. В настоящее время  осуществляются работы на улице Есенина - от пр. Тореза до ул. Сикейроса, Московском шоссе - от 1-го Бадаевского проезда до развязки с Колпинским шоссе, Дачном проспекте - от бульвара Новаторов до пр. Народного Ополчения и пр.
2017-05-25
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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