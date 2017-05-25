На ремонт петербургских дорог выделили дополнительные средства
За счет дополнительных средств в этом году будут обновлены «одежды» на Волхонском шоссе - от Киевского шоссе до моста через р. М. Койровка, на участке пр. Юрия Гагарина - от Благодатной ул. до Московского шоссе, на участке Московского шоссе - от пл. Победы до линии Окружной ж.д., на участках Пулковского шоссе - от Дунайского пр. до дороги на аэропорт «Пулково-2» и от Волхонского шоссе до границы с Ленинградской областью, на Кронштадтском шоссе и др.
Как мы уже писали, дорожно-ремонтный сезон в городе на Неве стартовал в середине мая. В настоящее время осуществляются работы на улице Есенина - от пр. Тореза до ул. Сикейроса, Московском шоссе - от 1-го Бадаевского проезда до развязки с Колпинским шоссе, Дачном проспекте - от бульвара Новаторов до пр. Народного Ополчения и пр.
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