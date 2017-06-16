16 июня 2017, 14:38
На Renault действуют новые условия госпрограммы кредитования
Покупатели Renault могут приобрести автомобиль с первоначальным взносом от 10 % его стоимости. Одновременно с этим предложением действуют ранее существующие финансовые инструменты.
Согласно новым условиям госпрограммы кредитования, лимит стоимости автомобиля повышен до 1 450 000 рублей. При размере первоначального взноса от 10 % стоимости автомобиля цена покупки автомобиля Renault становится более доступной. Акция действует как для классического кредита, так и для программы «Поехали!» - кредитной программы с остаточным платежом на автомобили Renault Logan, Duster, Sandero Stepway, Kaptur.
Кроме того, в июне для моделей Logan, Sandero, Sandero Stepway, Duster и Kaptur действует предложение «Лёгкий Ноль», подробности которого можно узнать у дилеров.
Добавим, что благодаря мерам господдержки автопрома, на протяжении всего 2016 года «Renault Россия» демонстрировала рост продаж. По итогам 11 месяцев 2016 года, рыночная доля достигла рекордной цифры в 8,1%, что на 0,6 пунктов превышает показатель за аналогичный период 2015 года.
Все модели Renault российского производства стабильно входят в ТОП-15 самых востребованных автомобилей.
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