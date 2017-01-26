На родстер Mazda MX-5 наблюдается небывалый спрос

Востребованность модели оказалась выше, чем ожидали эксперты. На данный момент реализовано почти 2 500 автомобилей - притом, что продажи спорткара стартовали в Японии только 22 декабря 2016 года.
Mazda планировала продавать не более 250 ед. в месяц, что практически в 10 раз меньше, чем реальный спрос на машину. Большая часть предзаказов приходится на комплектационную вариацию среднего уровня. Стоимость автомобиля в этой комплектации составляет 3 575 000 йен, что примерно соответствует 1 862 000 рублей. Заказы на этот вариант составляют порядка 60 % от всего объема.
Топовая версия Roadster RF собрала 22 % от предзаказов. Ее стоимость – 3 737 000 йен, это порядка 1 946 000 рублей. Базовый вариант родстера собрал наименьшее количество заявок - около 17 %. Цена этой версии составляет 3 240 000 йен, то есть порядка 1 688 000 рублей.
Напомним, что на местный рынок спортивный автомобиль поставляется с двигателем объемом 2 литра 158 л.с.
Mazda планировала продавать не более 250 ед. в месяц, что практически в 10 раз меньше, чем реальный спрос на машину. Большая часть предзаказов приходится на комплектационную вариацию среднего уровня. Стоимость автомобиля в этой комплектации составляет 3 575 000 йен, что примерно соответствует 1 862 000 рублей. Заказы на этот вариант составляют порядка 60 % от всего объема. Топовая версия Roadster RF собрала 22 % от предзаказов. Ее стоимость – 3 737 000 йен, это порядка 1 946 000 рублей. Базовый вариант родстера собрал наименьшее количество заявок - около 17 %. Цена этой версии составляет 3 240 000 йен, то есть порядка 1 688 000 рублей. Напомним, что на местный рынок спортивный автомобиль поставляется с двигателем объемом 2 литра 158 л.с.
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