26 января 2017, 17:02

На родстер Mazda MX-5 наблюдается небывалый спрос

Востребованность модели оказалась выше, чем ожидали эксперты. На данный момент реализовано почти 2 500 автомобилей - притом, что продажи спорткара стартовали в Японии только 22 декабря 2016 года.
Mazda планировала продавать не более 250 ед. в месяц, что практически в 10 раз меньше, чем реальный спрос на машину. Большая часть предзаказов приходится на комплектационную вариацию среднего уровня. Стоимость автомобиля в этой комплектации составляет 3 575 000 йен, что примерно соответствует 1 862 000 рублей. Заказы на этот вариант составляют порядка 60 % от всего объема.
 
Топовая версия Roadster RF собрала 22 % от предзаказов. Ее стоимость – 3 737 000 йен, это порядка 1 946 000 рублей. Базовый вариант родстера собрал наименьшее количество заявок - около 17 %. Цена этой версии составляет 3 240 000 йен, то есть порядка 1 688 000 рублей.
 
Напомним, что на местный рынок спортивный автомобиль поставляется с двигателем объемом 2 литра 158 л.с.

Комплектации и технические характеристики

Mazda MX-5 2.0 MT
Год выпуска, с2015
Год выпуска, по2016
Кузовкабриолет
Количество дверей/мест2/2
Тип двигателябензиновый
Мощность, л.с./ об/мин160
Объем двигателя1998
Тип трансмисииМеханическая 6-ступенчатая
Приводзадний
Городской цикл9.3
Загородный цикл5.5
Смешанный цикл6.9
ТопливоАИ-95
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На родстер Mazda MX-5 наблюдается небывалый спрос
Mazda планировала продавать не более 250 ед. в месяц, что практически в 10 раз меньше, чем реальный спрос на машину. Большая часть предзаказов приходится на комплектационную вариацию среднего уровня. Стоимость автомобиля в этой комплектации составляет 3 575 000 йен, что примерно соответствует 1 862 000 рублей. Заказы на этот вариант составляют порядка 60 % от всего объема. Топовая версия Roadster RF собрала 22 % от предзаказов. Ее стоимость – 3 737 000 йен, это порядка 1 946 000 рублей. Базовый вариант родстера собрал наименьшее количество заявок - около 17 %. Цена этой версии составляет 3 240 000 йен, то есть порядка 1 688 000 рублей. Напомним, что на местный рынок спортивный автомобиль поставляется с двигателем объемом 2 литра 158 л.с.
2017-01-26
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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