19 января 2017, 13:19

На рынке Москвы лидируют Hyundai и Kia

По результатам исследования агентства «Автостат», за весь прошлый год жители столицы приобрели 200 300 новых легковых автомобилей, что чуть ниже результата 2015 года. Наибольшей популярностью у москвичей пользуется продукция корейских производителей.
Как сообщает «Автостат», лидером среди марок являются автомобили Kia, на долю марки приходится 13 % общего объема или 26 100 проданных в 2016 году экземпляров - на 25 % больше, чем годом ранее.
 
На 2 месте располагается Hyundai, показатель которого составил 22 200 ед., продажи увеличились на 6 %. Доля рынка этого бренда в Москве составляет 11 %. Далее следуют Toyota с 15 300 экземплярами и Nissan с 14 400 реализованными ед. Замыкает пятерку лидеров Skoda – за год в Москве продано 14 000 авто.
 
Самым продаваемым автомобилем вновь стал Solaris – как и в целом по стране. Его покупателями в Москве стали 13 700 человек, Rio куплен 11 900 раз, тройку замыкает  Polo – за год продано 7 200 ед. 

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На рынке Москвы лидируют Hyundai и Kia
Как сообщает «Автостат», лидером среди марок являются автомобили Kia, на долю марки приходится 13 % общего объема или 26 100 проданных в 2016 году экземпляров - на 25 % больше, чем годом ранее. На 2 месте располагается Hyundai, показатель которого составил 22 200 ед., продажи увеличились на 6 %. Доля рынка этого бренда в Москве составляет 11 %. Далее следуют Toyota с 15 300 экземплярами и Nissan с 14 400 реализованными ед. Замыкает пятерку лидеров Skoda – за год в Москве продано 14 000 авто. Самым продаваемым автомобилем вновь стал Solaris – как и в целом по стране. Его покупателями в Москве стали 13 700 человек, Rio куплен 11 900 раз, тройку замыкает  Polo – за год продано 7 200 ед. 
2017-01-19
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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