22 декабря 2016, 08:30

На севере Петербурга построят еще две перехватывающие парковки

С целью увеличения числа мест для автомобилей Администрация Выборгского района Санкт-Петербурга предложила Комитету по развитию транспортной инфраструктуры внести дополнительные адреса в непосредственной близости от станций метро «Проспект Просвещения» и «Лесная».
Правительство города рассмотрело предложение: дополнительные перехватывающие стоянки будут организованы. На сегодняшний день на территории Выборгского района функционирует 2 подобные  парковки: одна по адресу: станция метро «Проспект Просвещения», южнее д. 30, корп.2, лит. А); вторая – у станции метро «Парнас», 3-й Верхний переулок, напротив вестибюля.
 
Суммарное количество машиномест на обеих перехватывающих парковках достигает цифры 290.

Фото из архива редакции

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На севере Петербурга построят еще две перехватывающие парковки
Правительство города рассмотрело предложение: дополнительные перехватывающие стоянки будут организованы. На сегодняшний день на территории Выборгского района функционирует 2 подобные  парковки: одна по адресу: станция метро «Проспект Просвещения», южнее д. 30, корп.2, лит. А); вторая – у станции метро «Парнас», 3-й Верхний переулок, напротив вестибюля. Суммарное количество машиномест на обеих перехватывающих парковках достигает цифры 290.
2016-12-22
Автор: Фото из архива редакции
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