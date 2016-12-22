На севере Петербурга построят еще две перехватывающие парковки
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С целью увеличения числа мест для автомобилей Администрация Выборгского района Санкт-Петербурга предложила Комитету по развитию транспортной инфраструктуры внести дополнительные адреса в непосредственной близости от станций метро «Проспект Просвещения» и «Лесная».
Правительство города рассмотрело предложение: дополнительные перехватывающие стоянки будут организованы. На сегодняшний день на территории Выборгского района функционирует 2 подобные парковки: одна по адресу: станция метро «Проспект Просвещения», южнее д. 30, корп.2, лит. А); вторая – у станции метро «Парнас», 3-й Верхний переулок, напротив вестибюля.
Суммарное количество машиномест на обеих перехватывающих парковках достигает цифры 290.
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На севере Петербурга построят еще две перехватывающие парковки
Правительство города рассмотрело предложение: дополнительные перехватывающие стоянки будут организованы. На сегодняшний день на территории Выборгского района функционирует 2 подобные парковки: одна по адресу: станция метро «Проспект Просвещения», южнее д. 30, корп.2, лит. А); вторая – у станции метро «Парнас», 3-й Верхний переулок, напротив вестибюля. Суммарное количество машиномест на обеих перехватывающих парковках достигает цифры 290.
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