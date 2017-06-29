29 июня 2017, 09:53

На столичном Форуме «белазовцы» расскажут о своих достижениях

Сегодня в Центральном выставочном комплексе «Экспоцентр» Москвы открывается IV Форум регионов России и Беларуси. Он посвящен развитию регионального сотрудничества РФ и его соседа в сфере высоких технологий, инноваций и информационного общества.
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В мероприятии планируют принять участие специалисты «БелАЗа». Они представят проекты, разработанные специалистами предприятия совместно с российскими коллегами. На широкоформатной ЖКИ-панели будут демонстрироваться рекламные видеоролики и презентации о предприятии и выпускаемой продукции.

Также посетители стенда смогут увидеть масштабные макеты техники «БелАЗ» и вагонов производства Могилевского вагоностроительного завода. Постоянным и потенциальным потребителям продукции предприятия поведают о новых разработках, о совершенствовании технологии  производства  большегрузной карьерной техники, востребованной на рынке России.

Планируется подписание ряда соглашений о стратегическом сотрудничестве ОАО «БелАЗ» с ведущими горнодобывающими компаниями нашей страны.

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На столичном Форуме «белазовцы» расскажут о своих достижениях
{{material_117138}} В мероприятии планируют принять участие специалисты «БелАЗа». Они представят проекты, разработанные специалистами предприятия совместно с российскими коллегами. На широкоформатной ЖКИ-панели будут демонстрироваться рекламные видеоролики и презентации о предприятии и выпускаемой продукции. Также посетители стенда смогут увидеть масштабные макеты техники «БелАЗ» и вагонов производства Могилевского вагоностроительного завода. Постоянным и потенциальным потребителям продукции предприятия поведают о новых разработках, о совершенствовании технологии  производства  большегрузной карьерной техники, востребованной на рынке России.Планируется подписание ряда соглашений о стратегическом сотрудничестве ОАО «БелАЗ» с ведущими горнодобывающими компаниями нашей страны.
2017-06-29
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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