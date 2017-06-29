На столичном Форуме «белазовцы» расскажут о своих достижениях
Сегодня в Центральном выставочном комплексе «Экспоцентр» Москвы открывается IV Форум регионов России и Беларуси. Он посвящен развитию регионального сотрудничества РФ и его соседа в сфере высоких технологий, инноваций и информационного общества.
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После посещения Белорусского автомобильного завода корреспондент 110km.ru готов ответить на самые интересные ...Читать далее
Также посетители стенда смогут увидеть масштабные макеты техники «БелАЗ» и вагонов производства Могилевского вагоностроительного завода. Постоянным и потенциальным потребителям продукции предприятия поведают о новых разработках, о совершенствовании технологии производства большегрузной карьерной техники, востребованной на рынке России.
Планируется подписание ряда соглашений о стратегическом сотрудничестве ОАО «БелАЗ» с ведущими горнодобывающими компаниями нашей страны.
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Всех присутствующих с праздником троицы!!! Подскажите пожалуйста может кто сталкивался- Курсор13 под нагрузкой валит черный дым, при этом ни расход топлива, ни масла не наблюдается, в чем может быть причина???
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