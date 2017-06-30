30 июня 2017, 09:51

На то, чтобы выехать из новостроек Мурино, выделят 1,2 млрд рублей

Решение о внесении важного для Мурино транспортного объекта в адресную инвестиционную программу Ленинградской области на 2018 год будет принято уже в ближайшие месяцы.
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ФАУ «Главгосэкспертиза России» завершает рассмотрение проекта строительства дорожной развязки Мурино в створе Гражданского проспекта. Ориентировочный срок получения согласования документов — вторая половина июля 2017-го. Как сообщает пресс-служба Правительства 47-го региона, после одобрения проекта появятся основания для внесения транспортной развязки в адресную инвестиционную программу Ленинградской области на 2018 год. Сметная стоимость проекта составит порядка 1,2 млрд рублей.

Руководству Комитета по дорожному хозяйству региона Ленобласти поручено предусмотреть возможность включения финансирования съезда в дорожный фонд. Предполагается, что объект будет возводиться на принципах государственно-частного партнерства.

Как мы уже не раз сообщали, поэтапный план улучшения транспортной доступности растущих кварталов Мурино и Нового Девяткино предполагает обустройство проезда под КАД. У жителей новостроек появится возможность выезжать из западного Мурино на проспект Культуры с двух сторон. Кроме того, начнется строительство обхода в створе Гражданского проспекта и развязки с Кольцевой.

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На то, чтобы выехать из новостроек Мурино, выделят 1,2 млрд рублей
ФАУ «Главгосэкспертиза России» завершает рассмотрение проекта строительства дорожной развязки Мурино в створе Гражданского проспекта. Ориентировочный срок получения согласования документов — вторая половина июля 2017-го. Как сообщает пресс-служба Правительства 47-го региона, после одобрения проекта появятся основания для внесения транспортной развязки в адресную инвестиционную программу Ленинградской области на 2018 год. Сметная стоимость проекта составит порядка 1,2 млрд рублей.Руководству Комитета по дорожному хозяйству региона Ленобласти поручено предусмотреть возможность включения финансирования съезда в дорожный фонд. Предполагается, что объект будет возводиться на принципах государственно-частного партнерства. Как мы уже не раз сообщали, поэтапный план улучшения транспортной доступности растущих кварталов Мурино и Нового Девяткино предполагает обустройство проезда под КАД. У жителей новостроек появится возможность выезжать из западного Мурино на проспект Культуры с двух сторон. Кроме того, начнется строительство обхода в створе Гражданского проспекта и развязки с Кольцевой.
2017-06-30
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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