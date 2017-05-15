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15 мая 2017, 15:55

На трассе М-10 в Вышнем Волочке планируется отремонтировать три моста

На участке федеральной автомобильной дороги М-110 «Россия» с 296 по 328 км в Вышнем Волочке вводится временное ограничение движения. Временная схема движения будет действовать с 14 мая по 30 октября 2017 года. Причина – капитальный ремонт моста.
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Как информирует ФКУ Упрдор «Россия», проезд организован по специально построенной объездной дороге на время ремонта моста через Тверецкий канал в Вышнем Волочке. Сразу же после переключения движения подрядная организация приступит к демонтажу старого мостового сооружения, а затем на его месте построит новую переправу.
 
В текущем году в Вышнем Волочке планируется капитально отремонтировать сразу 3 моста. Первый, через реку Цна начали возрождать 5 мая, к ремонту третьего, через Цнинский канал дорожники приступят в июне.
 
Необходимость в ремонте переправ очевидна - объекты построены более 60 лет назад и ни разу капитально не ремонтировались. Их планируется разобрать и построить заново. Новые мосты будут сданы в эксплуатацию до конца 2017 года.

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На трассе М-10 в Вышнем Волочке планируется отремонтировать три моста
Как информирует ФКУ Упрдор «Россия», проезд организован по специально построенной объездной дороге на время ремонта моста через Тверецкий канал в Вышнем Волочке. Сразу же после переключения движения подрядная организация приступит к демонтажу старого мостового сооружения, а затем на его месте построит новую переправу.  В текущем году в Вышнем Волочке планируется капитально отремонтировать сразу 3 моста. Первый, через реку Цна начали возрождать 5 мая, к ремонту третьего, через Цнинский канал дорожники приступят в июне. Необходимость в ремонте переправ очевидна - объекты построены более 60 лет назад и ни разу капитально не ремонтировались. Их планируется разобрать и построить заново. Новые мосты будут сданы в эксплуатацию до конца 2017 года.
2017-05-15
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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