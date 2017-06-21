На заметку тем, кто собирается на машине в Крым
В настоящее время в Крыму в 2G и 3G диапазонах работают больше 2 000 станций. При этом полным ходом идёт их модернизация. По словам Полонского, мобильная связь в Крыму улучшится после окончательного запуска сети LTE или 4G. 65 базовых станций уже включились в этом формат работы.
Вторая курортная автоновость связана с временным закрытием автомобильной и канатной дорог на Ай-Петри. Попасть на знаменитую смотровую площадку ЮБК будет проблематично в период с 25 июня по 1 июля 2017 года.
По словам главы Крыма Сергея Аксёнова, это связано с демонтажем самостроев на плато. Чиновник отметил, что «зачистка горы от шалманов идёт по плану. Чтобы не мешать работе тяжелой техники, которая займётся ликвидацией остатков строений, подъезды к Ай-Петри перекроют. На неделю».
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