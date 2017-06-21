21 июня 2017, 08:05

На заметку тем, кто собирается на машине в Крым

Есть пара новостей, которые могут заинтересовать российских автотуристов, планирующих посетить Крымский полуостров в текущем курортном сезоне. Первая – к сентябрю трассу «Ялта-Севастополь» планируется обеспечить так называемым «бесшовным покрытием» мобильной связью.
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  На заметку тем, кто собирается на машине в Крым На заметку тем, кто собирается на машине в Крым На заметку тем, кто собирается на машине в Крым На заметку тем, кто собирается на машине в Крым На заметку тем, кто собирается на машине в Крым На заметку тем, кто собирается на машине в Крым
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Об этом заявил министр внутренней политики, информации и связи республики Дмитрий Полонский. Он заявил, что после окончания работ сигнал по всей территории вдоль южнобережной автомобильной дороги будет приниматься на одном уровне, без провалов и «мёртвых зон». Схемы расположения новых 12 базовых станций уже определены.

В настоящее время в Крыму в 2G и 3G диапазонах работают больше 2 000 станций. При этом полным ходом идёт их модернизация. По словам Полонского, мобильная связь в Крыму улучшится после окончательного запуска сети LTE или 4G. 65 базовых станций уже включились в этом формат работы.

Вторая курортная автоновость связана с временным закрытием автомобильной и канатной дорог на Ай-Петри. Попасть на знаменитую смотровую площадку ЮБК будет проблематично в период с 25 июня по 1 июля 2017 года.

По словам главы Крыма Сергея Аксёнова, это связано с демонтажем самостроев на плато. Чиновник отметил, что «зачистка горы от шалманов идёт по плану. Чтобы не мешать работе тяжелой техники, которая займётся ликвидацией остатков строений, подъезды к Ай-Петри перекроют. На неделю».

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На заметку тем, кто собирается на машине в Крым
{{material_119176}} Об этом заявил министр внутренней политики, информации и связи республики Дмитрий Полонский. Он заявил, что после окончания работ сигнал по всей территории вдоль южнобережной автомобильной дороги будет приниматься на одном уровне, без провалов и «мёртвых зон». Схемы расположения новых 12 базовых станций уже определены. В настоящее время в Крыму в 2G и 3G диапазонах работают больше 2 000 станций. При этом полным ходом идёт их модернизация. По словам Полонского, мобильная связь в Крыму улучшится после окончательного запуска сети LTE или 4G. 65 базовых станций уже включились в этом формат работы.Вторая курортная автоновость связана с временным закрытием автомобильной и канатной дорог на Ай-Петри. Попасть на знаменитую смотровую площадку ЮБК будет проблематично в период с 25 июня по 1 июля 2017 года. По словам главы Крыма Сергея Аксёнова, это связано с демонтажем самостроев на плато. Чиновник отметил, что «зачистка горы от шалманов идёт по плану. Чтобы не мешать работе тяжелой техники, которая займётся ликвидацией остатков строений, подъезды к Ай-Петри перекроют. На неделю».
2017-06-21
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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