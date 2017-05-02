64
2 мая 2017, 19:23

На заторовой и разбитой дороге в Бугры появится светофорное регулирование

Автомобилисты, пользующиеся дорогой через пос. Бугры (Всеволожский район Ленобласти), сложили все маты в адрес чиновников, никак не желающих раз и навсегда решить транспортную проблему при выезде из Петербурга.
^
  На заторовой и разбитой дороге в Бугры появится светофорное регулирование На заторовой и разбитой дороге в Бугры появится светофорное регулирование На заторовой и разбитой дороге в Бугры появится светофорное регулирование На заторовой и разбитой дороге в Бугры появится светофорное регулирование На заторовой и разбитой дороге в Бугры появится светофорное регулирование
5
фото
  

Начиная от путепровода в створе пр. Культуры, и до самих Бугров чуть ли не в любое время суток образуется гигантская пробка. С недавних пор заторы усилены сильнейшим трафиком на примыкающей дороге, ведущей в активно застраиваемые кварталы Мурино и Девяткино. Как у нас водится, небоскребов понастроили, а про транспортную инфраструктуру совершенно забыли. Вот и смыкаются мощные автомобильные потоки на разбитой и редко когда ремонтируемой «бугровской» дороге.

Но в ближайшей перспективе на здешнем перекрестке появится светофорное регулирование. Сами светофоры уже установлены, правда, пока что не подключены.

Поможет ли данное решение транспортной обстановке в районе Бугров/КАД, сказать однозначно нельзя. Автомобилисты, двигающиеся из новостроек Мурино и Девяткино, безусловно, получат некоторую поблажку. А вот те, кто едут из области в город и, наоборот, скорее всего, проиграют, и пробки на «бугровской» дороге лишь вырастут.

Проблему можно решить лишь одним путем – пробивкой новой дороги из зоны новых жилых кварталов под Кольцевой в направлении города. Но властям, похоже, такой проект за средства одного бюджета не потянуть. Желательно привлечь к идее концерны-застройщики. Но тем, похоже, такая забота лишь в тягость…    

В избранное

Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:

 
Комментарий появится на сайте после проверки модераторами. Для зарегистрированных пользователей проверки нет и комментарий появляется сразу
Отправить
Отзывы по теме
Причины неисправности топливной аппаратуры дизеля
спасибо, довольно таки полезно, главное недалеко от моего дома, если что теперь знаю куда можно будет обратиться
Пан Тони
причины ДТП
невнимательность другого водителя, стоял себе на парковке, никого не трогал, тут таксист врезался мне в бок, сказал, что не заметил) ) ) )
Пан Тони
Обсуждаем КИНО! Ленты, актеров, режиссеров и все что связано с киноискусством!
Мне тоже Доктор Стрендж понравился, крутой фильм и отличная игра актеров
Пан Тони
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры Аренда и прокат авто Автоклубы и форумы автозавчастей Автосервисы и магазины автозапчастей
Главные материалы
Тест-драйв BMW М2: выстрел в яблочко
Проезд по выделенкам могут сделать свободным
Какую сумму вы тратите на оплату штрафов ГИБДД?
Голосовать
Рейтинг по классам
Класс Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники Business
Land Rover Freelander и еще 6 моделей
Класс Купе спортивные
Alfa Romeo Brera и еще 25 моделей
Класс Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники Lux
Infiniti EX35 и еще 21 модель
Класс Компактные кроссоверы и внедорожники Lux
Infiniti FX30 и еще 9 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого, налог
 

в Москве
Рассчитать размер налога на автомобиль
На заторовой и разбитой дороге в Бугры появится светофорное регулирование
Начиная от путепровода в створе пр. Культуры, и до самих Бугров чуть ли не в любое время суток образуется гигантская пробка. С недавних пор заторы усилены сильнейшим трафиком на примыкающей дороге, ведущей в активно застраиваемые кварталы Мурино и Девяткино. Как у нас водится, небоскребов понастроили, а про транспортную инфраструктуру совершенно забыли. Вот и смыкаются мощные автомобильные потоки на разбитой и редко когда ремонтируемой «бугровской» дороге. Но в ближайшей перспективе на здешнем перекрестке появится светофорное регулирование. Сами светофоры уже установлены, правда, пока что не подключены. Поможет ли данное решение транспортной обстановке в районе Бугров/КАД, сказать однозначно нельзя. Автомобилисты, двигающиеся из новостроек Мурино и Девяткино, безусловно, получат некоторую поблажку. А вот те, кто едут из области в город и, наоборот, скорее всего, проиграют, и пробки на «бугровской» дороге лишь вырастут. Проблему можно решить лишь одним путем – пробивкой новой дороги из зоны новых жилых кварталов под Кольцевой в направлении города. Но властям, похоже, такой проект за средства одного бюджета не потянуть. Желательно привлечь к идее концерны-застройщики. Но тем, похоже, такая забота лишь в тягость…    
2017-05-02
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту
Республика Татарстан Красноярский край Хабаровск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
© 2007— 2017 110км.ру. При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Портал Интернет-издательства PDG