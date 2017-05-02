На заторовой и разбитой дороге в Бугры появится светофорное регулирование
Начиная от путепровода в створе пр. Культуры, и до самих Бугров чуть ли не в любое время суток образуется гигантская пробка. С недавних пор заторы усилены сильнейшим трафиком на примыкающей дороге, ведущей в активно застраиваемые кварталы Мурино и Девяткино. Как у нас водится, небоскребов понастроили, а про транспортную инфраструктуру совершенно забыли. Вот и смыкаются мощные автомобильные потоки на разбитой и редко когда ремонтируемой «бугровской» дороге.
Но в ближайшей перспективе на здешнем перекрестке появится светофорное регулирование. Сами светофоры уже установлены, правда, пока что не подключены.
Поможет ли данное решение транспортной обстановке в районе Бугров/КАД, сказать однозначно нельзя. Автомобилисты, двигающиеся из новостроек Мурино и Девяткино, безусловно, получат некоторую поблажку. А вот те, кто едут из области в город и, наоборот, скорее всего, проиграют, и пробки на «бугровской» дороге лишь вырастут.
Проблему можно решить лишь одним путем – пробивкой новой дороги из зоны новых жилых кварталов под Кольцевой в направлении города. Но властям, похоже, такой проект за средства одного бюджета не потянуть. Желательно привлечь к идее концерны-застройщики. Но тем, похоже, такая забота лишь в тягость…
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