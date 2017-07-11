На заводе Nissan в Санкт-Петербурге вводится дополнительная смена
Руководство Nissan приняло решение увеличить объем производства на своем петербургском заводе. Для этого в октябре будет введена вторая смена, и на заводе появится около 450 новых рабочих мест.
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По данным российского офиса компании Nissan, на заводе бренда в Санкт-Петербурге в прошлом году произведено ...Читать далее
Японский автопроизводитель развивает в нашей стране собственное производство, наращивает уровень локализации и расширяет экспортные проекты. Компания вносит свой вклад в экономику страны. В 2017 году Nissan ожидает увеличение производства на собственном заводе примерно на четверть по сравнению с предыдущим годом.
Завод Nissan в Санкт-Петербурге отпраздновал в прошлом году свое 10-летие. В этом же году на заводе был произведен 250-тысячеый автомобиль, которым стал кроссовер Qashqai. Всего за 2016 год на заводе было произведено 36458 машин, что на 8% превышает показатель прошлого года.
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Я бати подарали апарат отлчичный, ездит горя не знает
От 0 и минус при резкой подачи газа давитса ! перепробовал все что мог -на веркштатах тоже ни хрена найти не могут ! Может кто знает в чем проблема ? За ранее благадарю за совет !
кто знает как выставить зажигание на ниссан ванетте дизель 2 литровый 1991 года. если нет меток на ремне буду очень благодарен.
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