11 июля 2017, 11:02

На заводе Nissan в Санкт-Петербурге вводится дополнительная смена

Руководство Nissan приняло решение увеличить объем производства на своем петербургском заводе. Для этого в октябре будет введена вторая смена, и на заводе появится около 450 новых рабочих мест.
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По данным российского офиса компании Nissan, на заводе бренда в Санкт-Петербурге в прошлом году произведено ...
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В 2017 году в России наблюдается некоторое оживление автомобильного рынка, с марта этого года количество продаваемых автомобилей показывает положительную динамику. Так в марте был зафиксирован рост рынка легковых и малотоннажных машин на 9,4%, в апреле – на 6,9%, в мае – на 14,7%, а в июне – на 15%. В целом за первое полугодие автомобильный рынок России показал прирост на 6,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Эта же тенденция наблюдается и в объемах продаж автомобилей Nissan, которые в апреле, мае и июне текущего года достигли повышения на 11, 7 и 15% соответственно.

Японский автопроизводитель развивает в нашей стране собственное производство, наращивает уровень локализации и расширяет экспортные проекты. Компания вносит свой вклад в экономику страны. В 2017 году Nissan ожидает увеличение производства на собственном заводе примерно на четверть по сравнению с предыдущим годом.

Завод Nissan в Санкт-Петербурге отпраздновал в прошлом году свое 10-летие. В этом же году на заводе был произведен 250-тысячеый автомобиль, которым стал кроссовер Qashqai. Всего за 2016 год на заводе было произведено 36458 машин, что на 8% превышает показатель прошлого года.

Новости Нисан, Ниссан

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Отзывы по теме
Форум Nissan Cabstar
Я бати подарали апарат отлчичный, ездит горя не знает
Gulbozavr
Форум Nissan Primera
От 0 и минус при резкой подачи газа давитса ! перепробовал все что мог -на веркштатах тоже ни хрена найти не могут ! Может кто знает в чем проблема ? За ранее благадарю за совет !
Б.Александр@.ru
Форум Nissan Vanette
кто знает как выставить зажигание на ниссан ванетте дизель 2 литровый 1991 года. если нет меток на ремне буду очень благодарен.
Богдан
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На заводе Nissan в Санкт-Петербурге вводится дополнительная смена
{{material_117703}}В 2017 году в России наблюдается некоторое оживление автомобильного рынка, с марта этого года количество продаваемых автомобилей показывает положительную динамику. Так в марте был зафиксирован рост рынка легковых и малотоннажных машин на 9,4%, в апреле – на 6,9%, в мае – на 14,7%, а в июне – на 15%. В целом за первое полугодие автомобильный рынок России показал прирост на 6,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Эта же тенденция наблюдается и в объемах продаж автомобилей Nissan, которые в апреле, мае и июне текущего года достигли повышения на 11, 7 и 15% соответственно.Японский автопроизводитель развивает в нашей стране собственное производство, наращивает уровень локализации и расширяет экспортные проекты. Компания вносит свой вклад в экономику страны. В 2017 году Nissan ожидает увеличение производства на собственном заводе примерно на четверть по сравнению с предыдущим годом.Завод Nissan в Санкт-Петербурге отпраздновал в прошлом году свое 10-летие. В этом же году на заводе был произведен 250-тысячеый автомобиль, которым стал кроссовер Qashqai. Всего за 2016 год на заводе было произведено 36458 машин, что на 8% превышает показатель прошлого года.
2017-07-11
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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