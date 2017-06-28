28 июня 2017, 16:41

На заводе в Елабуге выпустили 30-тысячный двигатель Ford

«Юбилейный» силовой агрегат, вышедший с конвейера приветствовали 135 сотрудников завода во главе с директором предприятия Бобом Мерфи. Он поздравил рабочих и подписал сертификат о новой вехе в производстве.
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На заводе в Елабуге выпустили 30-тысячный двигатель Ford Ford
Завод в Елабуге, открывшийся в сентябре 2015 года, выпускает бензиновый 4-цилиндровый двигатель серии Duratec объемом 1,6 литра в различных вариантах форсировки. Моторы локального производства устанавливаются на несколько моделей, выпускаемых Ford Sollers в России. В частности, елабужскими двигателями мощностью 85-125 л.с. комплектуются компактные хетчбэки и седаны Ford Fiesta, компактный кроссовер EcoSport, а также седаны, хетчбэки и универсалы C-класса Ford Focus.
 
Двигатель Duratec сейчас выпускается на 6 заводах Ford, расположенных по всему миру. Силовой агрегат полностью выполнен из алюминия и отвечает стандартам качества Ford. Мотор оснащен системой независимого управление фазами газораспределения обоих распределительных валов Ti-VCT, обеспечивающей оптимальные динамические характеристики и высокую топливную экономичность во всем диапазоне оборотов коленвала.
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На заводе в Елабуге выпустили 30-тысячный двигатель Ford
Завод в Елабуге, открывшийся в сентябре 2015 года, выпускает бензиновый 4-цилиндровый двигатель серии Duratec объемом 1,6 литра в различных вариантах форсировки. Моторы локального производства устанавливаются на несколько моделей, выпускаемых Ford Sollers в России. В частности, елабужскими двигателями мощностью 85-125 л.с. комплектуются компактные хетчбэки и седаны Ford Fiesta, компактный кроссовер EcoSport, а также седаны, хетчбэки и универсалы C-класса Ford Focus. Двигатель Duratec сейчас выпускается на 6 заводах Ford, расположенных по всему миру. Силовой агрегат полностью выполнен из алюминия и отвечает стандартам качества Ford. Мотор оснащен системой независимого управление фазами газораспределения обоих распределительных валов Ti-VCT, обеспечивающей оптимальные динамические характеристики и высокую топливную экономичность во всем диапазоне оборотов коленвала.
2017-06-28
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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