4 июля 2017, 16:18
На заводе в Санкт-Петербурге началось производство нового Kia Rio
На заводе «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» в Санкт-Петербурге стартовало серийное производство Kia Rio нового поколения. Автомобиль выпускается по технологии полного цикла со сваркой и окраской кузова с уровнем локализации 47%.
В стандартное оснащение модели вошли система экстренной связи «ЭРА-Глонасс» и система контроля давления в шинах. Пространство для ног увеличено для пассажиров обоих рядов благодаря большей колесной базе, а на уровне плеч – благодаря увеличенной ширине кузова. Объем багажника составил 480 литров.
Новый Rio, как и его предшественник, был разработан специально для российского рынка с учетом местных особенностей эксплуатации. Доводочные испытания прототипов проводились совместно инженерами завода из Кореи. В рамках испытаний автомобиль прошел более 850 тыс. км. в разных регионах России, включая Карелию и Мурманскую область на Севере, Краснодарский край на Юге, а также горные дороги Приэльбрусья.
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Продажи в марте: рынок форму не набрал и дна не нащупал
08.04.2016, 18:00
Рынок в сентябре: числом взяли, процентом упали
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