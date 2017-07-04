4 июля 2017, 16:18

На заводе в Санкт-Петербурге началось производство нового Kia Rio

На заводе «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» в Санкт-Петербурге стартовало серийное производство Kia Rio нового поколения. Автомобиль выпускается по технологии полного цикла со сваркой и окраской кузова с уровнем локализации 47%.
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  На заводе в Санкт-Петербурге началось производство нового Kia Rio KIA Rio На заводе в Санкт-Петербурге началось производство нового Kia Rio KIA Rio На заводе в Санкт-Петербурге началось производство нового Kia Rio
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KIA Rio
Выпускается с 1998 г.
Объявлений: 15880
Отзывов: 7
На модель устанавливаются новый бензиновый двигатель 1,4 Kappa MPI 100 л.с., а также модернизированный бензиновый агрегат 1,6 Gamma MPI с отдачей 123 л.с. Оба типа двигателей будут работать в паре как с 6-ступенчатой «механикой», так и с «автоматом».

В стандартное оснащение модели вошли система экстренной связи «ЭРА-Глонасс» и система контроля давления в шинах. Пространство для ног увеличено для пассажиров обоих рядов благодаря большей колесной базе, а на уровне плеч – благодаря увеличенной ширине кузова. Объем багажника составил 480 литров.

Новый Rio, как и его предшественник, был разработан специально для российского рынка с учетом местных особенностей эксплуатации. Доводочные испытания прототипов проводились совместно инженерами завода из Кореи. В рамках испытаний автомобиль прошел более 850 тыс. км. в разных регионах России, включая Карелию и Мурманскую область на Севере, Краснодарский край на Юге, а также горные дороги Приэльбрусья.

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Отзывы по теме
Форум KIA Rio
новая KIA RIO, не заводится даже при -10. Несколько попыток убили стартер. в автосервисе заменили его, но через 2 для снова не цепляеи при -21, тоже на следующий день при -14. Хотя ремонт гарантийный, но доставка в сервис обходится в 2000 т это каждую неделю! Полное расстройство. всего 3 месяца эксплуатации ...
Владимир
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При элементарных признаках перепроизводства автомобилей в мире вообще, производители не желают снижать цены, которые и так задраны выше некуда. Для того, чтобы обеспечить тех же студентов хоть каким то автомобилем, нужно обеспечить студенту покупательную возможность, т.е. повысить стипендию или дать ...
Bazil
Kia Rio подорожал после обновления
Светодиоды вообще пора ставить везде и всюду. И забыть про обычные лампы-фонари.
taran
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На заводе в Санкт-Петербурге началось производство нового Kia Rio
{{model_620}}На модель устанавливаются новый бензиновый двигатель 1,4 Kappa MPI 100 л.с., а также модернизированный бензиновый агрегат 1,6 Gamma MPI с отдачей 123 л.с. Оба типа двигателей будут работать в паре как с 6-ступенчатой «механикой», так и с «автоматом».В стандартное оснащение модели вошли система экстренной связи «ЭРА-Глонасс» и система контроля давления в шинах. Пространство для ног увеличено для пассажиров обоих рядов благодаря большей колесной базе, а на уровне плеч – благодаря увеличенной ширине кузова. Объем багажника составил 480 литров.Новый Rio, как и его предшественник, был разработан специально для российского рынка с учетом местных особенностей эксплуатации. Доводочные испытания прототипов проводились совместно инженерами завода из Кореи. В рамках испытаний автомобиль прошел более 850 тыс. км. в разных регионах России, включая Карелию и Мурманскую область на Севере, Краснодарский край на Юге, а также горные дороги Приэльбрусья.
2017-07-04
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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