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15 апреля 2017, 08:32

На ж/д переездах стало гибнуть больше людей

Первый квартал 2017 года унес на железнодорожных переездах страны 19 человеческих жизней. Об этом информирует пресс-служба ОАО «РЖД», которая уточняет, что общее количество зафиксированных на переездах ДТП достигло цифры 82.
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В списке самых травмоопасных железных дорог оказались Северо-Кавказскоая (12 случаев), Октябрьская (9 случаев) и Северная (7 случаев). В результате происшествий пострадали 46 человек. Для сравнения: в I квартале 2016 года на сети железных дорог произошло 62 дорожно-транспортных происшествия, пострадали 33 человека, 14 из них погибли.
 
Среди основных причин ДТП называются выезды на переезды при запрещающих показаниях автоматической сигнализации и закрытых шлагбаумах (80% случаев) и неисправность автомобилей, совершивших столкновение с проходящим подвижным составом.
 
В РЖД говорят, что принимают все меры для предупреждения дорожно-транспортных происшествий, в том числе сокращая количестве пересечений автомобильных и железных дорог на одном уровне. Жаль только, количество таких проектов на всю страну ничтожно - в 2016 году были введены в эксплуатацию всего 14 путепроводов через железную дорогу.

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На ж/д переездах стало гибнуть больше людей
{{material_118818}} В списке самых травмоопасных железных дорог оказались Северо-Кавказскоая (12 случаев), Октябрьская (9 случаев) и Северная (7 случаев). В результате происшествий пострадали 46 человек. Для сравнения: в I квартале 2016 года на сети железных дорог произошло 62 дорожно-транспортных происшествия, пострадали 33 человека, 14 из них погибли. Среди основных причин ДТП называются выезды на переезды при запрещающих показаниях автоматической сигнализации и закрытых шлагбаумах (80% случаев) и неисправность автомобилей, совершивших столкновение с проходящим подвижным составом. В РЖД говорят, что принимают все меры для предупреждения дорожно-транспортных происшествий, в том числе сокращая количестве пересечений автомобильных и железных дорог на одном уровне. Жаль только, количество таких проектов на всю страну ничтожно - в 2016 году были введены в эксплуатацию всего 14 путепроводов через железную дорогу.
2017-04-15
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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