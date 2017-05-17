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17 мая 2017, 13:52

Начались продажи Foton Sauvana

В дилерские центры Foton поступили первые автомобили Sauvana, произведённые на территории Таможенного союза. Ранее эта модель привозилась в нашу страну из КНР.
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Начались продажи Foton Sauvana Foton Sauvana

Покупателям предложат версии с бензиновым двигателем TGDI объёмом 2 литра и мощностью 201-217 л. с. В качестве трансмиссий предлагаются 5-ступенчатая «механика» или 6-диапазонный «автомат». Уже в базовом варианте предлагается система полного привода с понижающих рядом трансмиссии, самоблокирующийся дифференциал заднего моста, система курсовой устойчивости, АБС, электростеклоподъемники, климат-контроль, противотуманные фары, светодиодная задняя оптика, центральный замок и аудиосистема.

Foton Sauvana Premium 2.0 AT 4x4
2 л, 217 л.с
Автоматическая, 6-ступенчатая
4830 x 1910 x 1885 мм
полный
АИ-95
1 919 990 руб
Все характеристики

В максимальном исполнении автомобиль имеет мультимедийную систему с сенсорным дисплеем, кожаную обивку сидений, датчики парковки, систему помощи при трогании на подъеме, систему контроля спуска с горы, третий ряд сидений и дополнительный отопитель салона для задних пассажиров.

Стоимость базовой комплектации с бензиновым двигателем, механической коробкой передач и полным приводом составляет 1 454 990 рублей. В самом дорогом исполнении Premium за машину попросят 1 704 990 рублей.

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Комментарии
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Начались продажи Foton Sauvana
Покупателям предложат версии с бензиновым двигателем TGDI объёмом 2 литра и мощностью 201-217 л. с. В качестве трансмиссий предлагаются 5-ступенчатая «механика» или 6-диапазонный «автомат». Уже в базовом варианте предлагается система полного привода с понижающих рядом трансмиссии, самоблокирующийся дифференциал заднего моста, система курсовой устойчивости, АБС, электростеклоподъемники, климат-контроль, противотуманные фары, светодиодная задняя оптика, центральный замок и аудиосистема. {{params_57411}}В максимальном исполнении автомобиль имеет мультимедийную систему с сенсорным дисплеем, кожаную обивку сидений, датчики парковки, систему помощи при трогании на подъеме, систему контроля спуска с горы, третий ряд сидений и дополнительный отопитель салона для задних пассажиров.Стоимость базовой комплектации с бензиновым двигателем, механической коробкой передач и полным приводом составляет 1 454 990 рублей. В самом дорогом исполнении Premium за машину попросят 1 704 990 рублей.
2017-05-17
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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