Начались продажи Foton Sauvana
Покупателям предложат версии с бензиновым двигателем TGDI объёмом 2 литра и мощностью 201-217 л. с. В качестве трансмиссий предлагаются 5-ступенчатая «механика» или 6-диапазонный «автомат». Уже в базовом варианте предлагается система полного привода с понижающих рядом трансмиссии, самоблокирующийся дифференциал заднего моста, система курсовой устойчивости, АБС, электростеклоподъемники, климат-контроль, противотуманные фары, светодиодная задняя оптика, центральный замок и аудиосистема.
|Foton Sauvana Premium 2.0 AT 4x4
|2 л, 217 л.с
|Автоматическая, 6-ступенчатая
|4830 x 1910 x 1885 мм
|полный
|АИ-95
|1 919 990 руб
|Все характеристики
В максимальном исполнении автомобиль имеет мультимедийную систему с сенсорным дисплеем, кожаную обивку сидений, датчики парковки, систему помощи при трогании на подъеме, систему контроля спуска с горы, третий ряд сидений и дополнительный отопитель салона для задних пассажиров.
Стоимость базовой комплектации с бензиновым двигателем, механической коробкой передач и полным приводом составляет 1 454 990 рублей. В самом дорогом исполнении Premium за машину попросят 1 704 990 рублей.
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