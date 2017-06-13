13 июня 2017, 08:29
Начались продажи обновленного Jeep Grand Cherokee
В отличие от предшественников, паркетник обрел более мощный двигатель и современное оснащение. Некоторые технические характеристики – например, трансмиссия – остались прежними.
Салон Grand Cherokee 2017 года стал просторнее прежнего. Между пассажирскими сиденьями появились подлокотники. В оснащение вошел подогрев сидений, климат-круиз контроль, крепления для детских автокресел, современный мультимедийный комплекс, работающий вместе со смартфоном, Bluetooth и другими сигналами. Новинка получила выходы AUX и USB, розетку на 12 вольт.
Jeep Grand Cherokee
Выпускается с 1995 г.
Новый от 2 850 000 до 5 300 000 Р
В салоне авто комфортно находиться, как на передних, так и на задних сидениях. Кроме этого, впереди появился подлокотник, а также вместительны лоток под ним.
Под капотом Grand Cherokee разработчики установили 3 силовые установки на выбор: 3,6 литра 213 л.с., 3 литра 184 л.с., 6,4 литра 344 л.с., функционирующие вместе с 8-диапазонным «автоматом». Внедорожник расходует 11,7 литра топлива на 100 км пути.
Стоимость Grand Cherokee стартует от 48 000 долларов. Такая цена действительна на бюджетную комплексацию. Топовая же версия обойдется в 91 000 долларов.
Напомним, что зимой российский рынок ждет старт продаж нового внедорожника Jeep Compass начнутся зимой. Транспортное средство займет позицию между Renegade и Cherokee.
Комплектации и технические характеристики
|Jeep Grand Cherokee SRT8 6.4 AT 4x4
|Год выпуска, с
|2015
|Год выпуска, по
|2016
|Кузов
|внедорожник
|Количество дверей/мест
|5/5
|Тип двигателя
|бензиновый
|Мощность, л.с./ об/мин
|468
|Объем двигателя
|6425
|Тип трансмисии
|Автоматическая, 8-ступенчатая
|Привод
|полный
|Городской цикл
|20.5
|Загородный цикл
|10.1
|Смешанный цикл
|14.1
|Топливо
|АИ-95
|Все характеристики
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12.11.2012, 12:15
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09.01.2008, 21:48
Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
потерял ключи гранд черооки 93 г.в. там стоит экволайзер вопрос можно ли завести машину оббойдя или отключив экволайзер кто может помогите пожайлуста в решении этого вопроса заранее благодарен
Новость хоть и старая, но "Среднеразмерный внедорожник Jeep Grand Cherokee впервые появился в 1999 году" а как же "Гранды" в лихие 90-е??? с 92-го года??!!!
Кто знает когда выйдет новая модельCamry?
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