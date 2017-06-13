13 июня 2017, 08:29

Начались продажи обновленного Jeep Grand Cherokee

В отличие от предшественников, паркетник обрел более мощный двигатель и современное оснащение. Некоторые технические характеристики – например, трансмиссия – остались прежними.
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Салон Grand Cherokee 2017 года стал просторнее прежнего. Между пассажирскими сиденьями появились подлокотники. В оснащение вошел подогрев сидений, климат-круиз контроль, крепления для детских автокресел, современный мультимедийный комплекс, работающий вместе со смартфоном, Bluetooth и другими сигналами. Новинка получила выходы AUX и USB, розетку на 12 вольт.
Jeep Grand Cherokee
Выпускается с 1995 г.
Новый от 2 850 000 до 5 300 000 Р
Объявлений: 176
Отзывов: 5
В салоне авто комфортно находиться, как на передних, так и на задних сидениях. Кроме этого, впереди появился подлокотник, а также вместительны лоток под ним.
 
Под капотом Grand Cherokee разработчики установили 3 силовые установки на выбор: 3,6 литра 213 л.с., 3 литра 184 л.с., 6,4 литра 344 л.с., функционирующие вместе с 8-диапазонным «автоматом». Внедорожник расходует 11,7 литра топлива на 100 км пути.
 
Стоимость Grand Cherokee стартует от 48 000 долларов. Такая цена действительна на бюджетную комплексацию. Топовая же версия обойдется в 91 000 долларов.
 
Напомним, что зимой российский рынок ждет старт продаж нового внедорожника Jeep Compass начнутся зимой. Транспортное средство займет позицию между Renegade и Cherokee.

Комплектации и технические характеристики

Jeep Grand Cherokee SRT8 6.4 AT 4x4
Год выпуска, с2015
Год выпуска, по2016
Кузоввнедорожник
Количество дверей/мест5/5
Тип двигателябензиновый
Мощность, л.с./ об/мин468
Объем двигателя6425
Тип трансмисииАвтоматическая, 8-ступенчатая
Приводполный
Городской цикл20.5
Загородный цикл10.1
Смешанный цикл14.1
ТопливоАИ-95
Все характеристики
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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум Jeep Grand Cherokee
потерял ключи гранд черооки 93 г.в. там стоит экволайзер вопрос можно ли завести машину оббойдя или отключив экволайзер кто может помогите пожайлуста в решении этого вопроса заранее благодарен
сергей
Chrysler отзывает 28 000 кроссоверов!
Новость хоть и старая, но "Среднеразмерный внедорожник Jeep Grand Cherokee впервые появился в 1999 году" а как же "Гранды" в лихие 90-е??? с 92-го года??!!!
Шурик
Chrysler представляет в России семь новых моделей
Кто знает когда выйдет новая модельCamry?
Дима
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Начались продажи обновленного Jeep Grand Cherokee
Салон Grand Cherokee 2017 года стал просторнее прежнего. Между пассажирскими сиденьями появились подлокотники. В оснащение вошел подогрев сидений, климат-круиз контроль, крепления для детских автокресел, современный мультимедийный комплекс, работающий вместе со смартфоном, Bluetooth и другими сигналами. Новинка получила выходы AUX и USB, розетку на 12 вольт.{{model_599}}В салоне авто комфортно находиться, как на передних, так и на задних сидениях. Кроме этого, впереди появился подлокотник, а также вместительны лоток под ним. Под капотом Grand Cherokee разработчики установили 3 силовые установки на выбор: 3,6 литра 213 л.с., 3 литра 184 л.с., 6,4 литра 344 л.с., функционирующие вместе с 8-диапазонным «автоматом». Внедорожник расходует 11,7 литра топлива на 100 км пути. Стоимость Grand Cherokee стартует от 48 000 долларов. Такая цена действительна на бюджетную комплексацию. Топовая же версия обойдется в 91 000 долларов. Напомним, что зимой российский рынок ждет старт продаж нового внедорожника Jeep Compass начнутся зимой. Транспортное средство займет позицию между Renegade и Cherokee.
2017-06-13
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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