20 декабря 2016, 11:54

Начался прием заказов на Mercedes E-Class Coupe

В Европе новинка в базовой комплектации обойдется минимум в 50 500 евро. В настоящее время E-Class Coupe предлагается в 4-х модификациях. Наиболее доступная из них – E200 с бензиновым двигателем (49 051 евро). Чуть дороже - 50 575 евро - стоит дизельный E 220 d. Наиболее дорогие версии - E 300 (54 740 евро) и E 400 4Matic (64 807 евро).
По словам представителей российского офиса Mercedes-Benz, в РФ новинка поступит уже весной 2017 года. Ожидается, что линейка будет представлена всеми модификациям, за исключением дизельной версии. Будет ли она поставляться в Россию, как и цены на E-Class Coupе, не уточняется. В настоящий момент покупателям доступно купе E-Class предыдущего поколения, с моторами мощностью от 184 до 306 л.с.. Цены на нее начинаются от 2 млн 880 тыс. руб.
 
E-Class Coupe представлены в модификациях Avantgarde и AMG Line. Судя по изображениям, модель получит пневматическую подвеску, 1450-ваттную аудиосистему Burmester c 23 динамиками и иное, нежели у седана, оформление центральной консоли с другими дефлекторами.
 
 Как сообщалось ранее, двухдверка будет предлагаться с 3-мя бензиновыми моторами: объемом 2 и 3 литра и мощностями 184, 245 и 333 л.с.
 
У купе появился дизель 194 л.с. Все модификации получат 9-ступенчатую АКПП. Полный привод будет доступен только для топовых вариантов с V6.
 
Самой мощной модификацией станет вариант AMG E50 Coupe 4Matic: 3 литра, 407 л.с. и 6-ступенчатая коробка передач с турбиной и электрическим приводом.
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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум Mercedes-Benz E-klasse sedan
я мечтаю о мерсе, но боюсь что не смогу им управлять, ведь не простая машинка
Мария Вагина
Mercedes для «командиров»
Кто выбирал фото для этой статьи? "Кол" за подборку!!!!!!
Анна
Mercedes-Benz на службе полиции
на покупку 13 машин истратили примерно 29114800+оборудование, на эти деньги можно было купить 58 фокусов или 98 приор от чего больше пользы?????
жека
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Начался прием заказов на Mercedes E-Class Coupe
По словам представителей российского офиса Mercedes-Benz, в РФ новинка поступит уже весной 2017 года. Ожидается, что линейка будет представлена всеми модификациям, за исключением дизельной версии. Будет ли она поставляться в Россию, как и цены на E-Class Coupе, не уточняется. В настоящий момент покупателям доступно купе E-Class предыдущего поколения, с моторами мощностью от 184 до 306 л.с.. Цены на нее начинаются от 2 млн 880 тыс. руб. E-Class Coupe представлены в модификациях Avantgarde и AMG Line. Судя по изображениям, модель получит пневматическую подвеску, 1450-ваттную аудиосистему Burmester c 23 динамиками и иное, нежели у седана, оформление центральной консоли с другими дефлекторами.  Как сообщалось ранее, двухдверка будет предлагаться с 3-мя бензиновыми моторами: объемом 2 и 3 литра и мощностями 184, 245 и 333 л.с. У купе появился дизель 194 л.с. Все модификации получат 9-ступенчатую АКПП. Полный привод будет доступен только для топовых вариантов с V6. Самой мощной модификацией станет вариант AMG E50 Coupe 4Matic: 3 литра, 407 л.с. и 6-ступенчатая коробка передач с турбиной и электрическим приводом.
2016-12-20
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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