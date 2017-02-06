6 февраля 2017, 15:01

Начинается сбор заказов на спецсерию Range Rover Sport

Стоимость модификации с двигателем TDV6 стартует от 5 195 000 рублей. Всего на российском рынке будет доступно 70 таких автомобилей, рассказали представители компании.
Покупатели смогут выбрать из 3 вариантов двигателей: дизельные TDV6 или SDV6 для комплектации HSE и бензиновый V6 для HSE Dynamic.
 
Специальная серия Range Rover Sport оснащается пневмоподвеской, системой предупреждения о выезде за пределы полосы движения, сенсорным бесконтактным открыванием двери багажника. В стандартное оснащение внедорожника также включена мультимедийная система InControl Touch Pro с 10-дюймовым сенсорным экраном и навигационная система.
 
Пакет опций «Инновации» включает в себя панорамную крышу с электроприводом, аудиосистему Meridian мощностью 825 ватт с 19 динамиками, виртуальную панель инструментов с 12,3-дюймовым TFT-дисплеем и систему камер кругового обзора с омывателем камеры заднего вида. Эта модификация доступна в основном цвете Corris Grey с черной крышей.
 
На новинке также доступны такие технологии, как ограничитель скорости и система помощи в предотвращении дорожных инцидентов при перестроении в «слепую» зону. В последнем случае система самостоятельно корректирует курс автомобиля и помогает избежать столкновения, если водитель перестраивается. Ограничитель скорости, в свою очередь, использует технологию распознавания дорожных знаков, подстраивая скорость автомобиля к изменениям скоростного режима.
 
Кроме того, стандартное оснащение внедорожника включает систему автономного экстренного торможения, которая сканирует окружающее пространство, предупреждает водителя о возможном риске столкновения и применяет полное торможение, если водитель не успевает вовремя отреагировать на ситуацию.
 
Добавим, что ранее «Автостат» сообщал: по итогам 2016 года в России продано 9 211 автомобилей бренда, что на 21 % ниже показателя годичной давности.

Комплектации и технические характеристики

Land Rover Range Rover Sport SVR 5.0 AT 4x4
Год выпуска, с2015
Год выпуска, по2016
Кузоввнедорожник
Количество дверей/мест5/7
Тип двигателябензиновый
Мощность, л.с./ об/мин550
Объем двигателя5000
Тип трансмисииАвтоматическая, 8-ступенчатая
Приводполный
Городской цикл18.3
Загородный цикл9.7
Смешанный цикл12.8
ТопливоАИ-98
Все характеристики
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Отзывы по теме
ММАС-2014: Range Rover Sport SVR добрался до России
Супер) то что надо) !
Сергей2225
Jaguar Land Rover получила престижные награды
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gena255
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запаска одевалась пару раз, на лс диске
n1 saeco
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Начинается сбор заказов на спецсерию Range Rover Sport
Покупатели смогут выбрать из 3 вариантов двигателей: дизельные TDV6 или SDV6 для комплектации HSE и бензиновый V6 для HSE Dynamic. Специальная серия Range Rover Sport оснащается пневмоподвеской, системой предупреждения о выезде за пределы полосы движения, сенсорным бесконтактным открыванием двери багажника. В стандартное оснащение внедорожника также включена мультимедийная система InControl Touch Pro с 10-дюймовым сенсорным экраном и навигационная система. Пакет опций «Инновации» включает в себя панорамную крышу с электроприводом, аудиосистему Meridian мощностью 825 ватт с 19 динамиками, виртуальную панель инструментов с 12,3-дюймовым TFT-дисплеем и систему камер кругового обзора с омывателем камеры заднего вида. Эта модификация доступна в основном цвете Corris Grey с черной крышей. На новинке также доступны такие технологии, как ограничитель скорости и система помощи в предотвращении дорожных инцидентов при перестроении в «слепую» зону. В последнем случае система самостоятельно корректирует курс автомобиля и помогает избежать столкновения, если водитель перестраивается. Ограничитель скорости, в свою очередь, использует технологию распознавания дорожных знаков, подстраивая скорость автомобиля к изменениям скоростного режима. Кроме того, стандартное оснащение внедорожника включает систему автономного экстренного торможения, которая сканирует окружающее пространство, предупреждает водителя о возможном риске столкновения и применяет полное торможение, если водитель не успевает вовремя отреагировать на ситуацию. Добавим, что ранее «Автостат» сообщал: по итогам 2016 года в России продано 9 211 автомобилей бренда, что на 21 % ниже показателя годичной давности.
2017-02-06
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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