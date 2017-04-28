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28 апреля 2017, 10:59

Надо ли обкатывать летние шины сразу после покупки?

По большому счету, практически все современные летние шины априори рассчитаны на безопасную эксплуатацию сразу после покупки. Однако шинопроизводители все же рекомендуют проводить их обкатку. Почему?
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  Надо ли обкатывать летние шины сразу после покупки? Надо ли обкатывать летние шины сразу после покупки? Надо ли обкатывать летние шины сразу после покупки?
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Суть в следующем. На завершающем этапе производства шины в процессе вулканизации изделие помещается в специальную форму, задающую рисунок протектора и общую конфигурацию шины. Дабы резиновая смесь не прилипала к форме, ее покрывают соответствующей смазкой. После извлечения из формы протектор шины имеет гладкую глянцевую поверхность с несколько сниженным коэффициентом сцепления, которая довольно быстро удаляется в процессе эксплуатации.
 
Прежде чем определить шины на длительное хранение на складе, некоторые производители и дистрибьюторы обрабатывают резину специальным кондиционером, который заполняет микротрещины, защищает резину от перепадов температуры и влажности, замедляет процессы старения смеси. Однако проникающий в резину слой кондиционера делает ее чуть более гладкой и скользкой, снижает трение о дорогу. Слой этот, в принципе, неглубокий, и быстро удаляется в ходе движения.
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*** Как только автомобиль выехал из шиномонтажа, необходимо убедиться в надежности колеса в сборе: герметичности конструкции, отсутствии биений и уводов в сторону при движении, прочности крепления балансировочных грузиков и т.п.
 
*** В сравнении с зимней, летняя шина отличается более плотным протектором и жесткой резиновой смесью. У нее более резкие и точные отклики на руление, лучшая разгонная и тормозная динамика. Водителям требуется определенное время, чтобы привыкнуть к иному поведению автомобиля. И это занимает определенное время - от считанных минут до нескольких дней, в зависимости от опыта и водительского стажа. Отдельный нюанс -  разница в поведении новой летней шины и б/у резины.
 
*** Если говорить о процессе обкатки летней шины, то он несложен. Сразу после шиномонтажа первые 100 км рекомендуется двигаться в пределах 60 км/ч. Это позволит  проверить качество проведенных работ, дать окончательно затвердеть клеющему составу балансировочных грузиков (при наличии литых дисков). Разгон, торможение и маневры должны быть подчеркнуто плавными.
 
*** Следующие 100-200 км рекомендуется держать скорость до 100 км/ч, соблюдать аккуратность при торможении и в поворотах, контролировать дистанцию при движении в потоке. Как только поверхность протектора станет матовой и шероховатой, и появится убеждение, что шина и колесо в сборе не имеют дефектов, можно совершать поездки в привычном стиле.

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Надо ли обкатывать летние шины сразу после покупки?
Суть в следующем. На завершающем этапе производства шины в процессе вулканизации изделие помещается в специальную форму, задающую рисунок протектора и общую конфигурацию шины. Дабы резиновая смесь не прилипала к форме, ее покрывают соответствующей смазкой. После извлечения из формы протектор шины имеет гладкую глянцевую поверхность с несколько сниженным коэффициентом сцепления, которая довольно быстро удаляется в процессе эксплуатации. Прежде чем определить шины на длительное хранение на складе, некоторые производители и дистрибьюторы обрабатывают резину специальным кондиционером, который заполняет микротрещины, защищает резину от перепадов температуры и влажности, замедляет процессы старения смеси. Однако проникающий в резину слой кондиционера делает ее чуть более гладкой и скользкой, снижает трение о дорогу. Слой этот, в принципе, неглубокий, и быстро удаляется в ходе движения.{{material_118728}}  *** Как только автомобиль выехал из шиномонтажа, необходимо убедиться в надежности колеса в сборе: герметичности конструкции, отсутствии биений и уводов в сторону при движении, прочности крепления балансировочных грузиков и т.п. *** В сравнении с зимней, летняя шина отличается более плотным протектором и жесткой резиновой смесью. У нее более резкие и точные отклики на руление, лучшая разгонная и тормозная динамика. Водителям требуется определенное время, чтобы привыкнуть к иному поведению автомобиля. И это занимает определенное время - от считанных минут до нескольких дней, в зависимости от опыта и водительского стажа. Отдельный нюанс -  разница в поведении новой летней шины и б/у резины. *** Если говорить о процессе обкатки летней шины, то он несложен. Сразу после шиномонтажа первые 100 км рекомендуется двигаться в пределах 60 км/ч. Это позволит  проверить качество проведенных работ, дать окончательно затвердеть клеющему составу балансировочных грузиков (при наличии литых дисков). Разгон, торможение и маневры должны быть подчеркнуто плавными.  *** Следующие 100-200 км рекомендуется держать скорость до 100 км/ч, соблюдать аккуратность при торможении и в поворотах, контролировать дистанцию при движении в потоке. Как только поверхность протектора станет матовой и шероховатой, и появится убеждение, что шина и колесо в сборе не имеют дефектов, можно совершать поездки в привычном стиле.
2017-04-28
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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