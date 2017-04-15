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15 апреля 2017, 07:41
Надо ли в петербургских парках строить велосипедные дорожки?
В Санкт-Петербурге проводится социологическое исследование, целью которого является определение потребности организации велосипедной инфраструктуры в городских парках.
Опрос, инициированный «Институтом «Стройпроект» и Комитетом по развитию транспортной инфраструктуры и Комитетом по благоустройству, продлится до конца апреля 2017-го, после чего специалисты приступят к анализу и обработке данных.
В настоящее время уже ведутся проектно-изыскательские работы по созданию 4 веломаршрутов («Велосипедное кольцо по набережным Петроградской стороны»; «ст. м. Крестовский остров – Левашовский пр. – наб. реки Карповки (до Гренадерского моста)»; «Гражданский пр. – Центр (до Гренадерского моста)»; «Проспект Луначарского (от Выборгского шоссе до улицы Руставели)»), по велодорожке на набережной реки Фонтанки (наб. р. Фонтанки (чётная и нечётная стороны) на участке от р. Невы до Гороховой ул. (5,3 км) проводятся конкурсные процедуры.
Первоочередные к реализации веломаршруты были определены на основе результатов исследований улично-дорожной сети, выполненных КРТИ в 2014 году, предложений общественного проекта «Велосипедизация Санкт-Петербурга», данных Strava Global Heatmap (температурные карты с указанием вело- и беговой активности), а также актуализации информации результатов анкетирования жителей, подготовленного «Стройпроектом» в ноябре прошлого года.
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