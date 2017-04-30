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30 апреля 2017, 08:05
Надземный пешеходный переход на Пулковском шоссе растет на глазах
На Пулковском шоссе, в непосредственной близости от поста ДПС ГИБДД, полным ходом идет воздвижение надземного пешеходного перехода. Казалось бы, еще недавно здесь еще «красовались» ямы под основание опор, а уже сегодня, как видно на фотографиях, уложены пролеты над проезжей частью и идет монтаж крытых конструкций-крыш.
Торопиться есть куда - заказчик в лице СПб ГКУ «Дирекция транспортного строительства» не раз анонсировал, что объект должен заработать к 31 мая 2017 года. Затраты на переход оценили в 11,8 млн рублей. Во всяком случае, именно эта цифра фигурировала минувшей осенью на сайте госзакупок.
Задача проста - увеличить пропускную способность Пулковского шоссе. На этом пятачке, с пересечением Внуковской улицы, до сих пор функционировал светофорный пост. Поскольку трафик большой, постоянно образовывались пробки.В скором времени их быть не должно.
Попутно выполняются работы по переносу и добавлению остановок общественного транспорта, озеленению территории, в которой будут идти работы. Решается вопрос водоотведения и освещения магистрали.
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28.04.2017, 09:34
Дан старт российским продажам кроссовера FAW Besturn X80
27.04.2017, 11:20
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27.04.2017, 09:29
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