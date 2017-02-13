13 февраля 2017, 18:10

Нападающему ЦСКА Андрею Воронцевичу вручили УАЗ «Патриот»

Воронцевич стал самым ценным игроком Матча всех звезд Единой лиги ВТБ, где выступал за команду «Звезд России» и набрал 28 очков. В качестве приза баскетболист получил внедорожник российского производителя.
В субботу, 11 февраля, в Сочи прошёл первый в истории Матч звезд Единой лиги ВТБ. На протяжении всего дня сочинский дворец спорта «Большой» принял более 12 000 зрителей.
 
Самым зрелищным событием стал Матч звезд Единой лиги ВТБ между сборной звезд России и мира, по итогам которого Россия обыграла сборную мира со счетом 131:121. Самым ценным игроком Матча всех звезд Единой лиги ВТБ признан форвард ЦСКА Андрей Воронцевич, в арсенале которого 28 очков.
 
Во время официальной церемонии награждения почетный президент Единой лиги ВТБ Сергей Иванов объявил имя самого ценного игрока Матча всех звезд Единой лиги ВТБ и вручил Андрею ключи от нового УАЗ «Патриот».

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Нападающему ЦСКА Андрею Воронцевичу вручили УАЗ «Патриот»
В субботу, 11 февраля, в Сочи прошёл первый в истории Матч звезд Единой лиги ВТБ. На протяжении всего дня сочинский дворец спорта «Большой» принял более 12 000 зрителей. Самым зрелищным событием стал Матч звезд Единой лиги ВТБ между сборной звезд России и мира, по итогам которого Россия обыграла сборную мира со счетом 131:121. Самым ценным игроком Матча всех звезд Единой лиги ВТБ признан форвард ЦСКА Андрей Воронцевич, в арсенале которого 28 очков. Во время официальной церемонии награждения почетный президент Единой лиги ВТБ Сергей Иванов объявил имя самого ценного игрока Матча всех звезд Единой лиги ВТБ и вручил Андрею ключи от нового УАЗ «Патриот».
2017-02-13
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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