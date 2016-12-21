21 декабря 2016, 14:37

Назначен временный президент и CEO концерна Nokian Tyres plc

По решению Совета директоров компании Андрей Пантюхов будет занимать этот пост c 1 января 2017 года, в данный момент он является генеральным директором Nokian Tyres Россия, этот функционал сохранится за ним и со вступлением в новую должность.
Андрей Пантюхов работает в Nokian Tyres с 2004 года, является членом правления концерна с 2009 года и исполнительным вице-президентом с начала 2016 года.
 
Действующий президент и CEO концерна Nokian Tyres Ари Лехторанта, вступивший в должность 1 октября 2014 года, объявил о своем решении покинуть пост 26 августа 2016 года, чтобы продолжить работу в другой компании.
 
Андрей Пантюхов родился в 1972 году. В 1995 году окончил МГИМО по специальности «Международные экономические отношения» с красным дипломом. С 1994 года по 2000 год Андрей Пантюхов работал в компании «Комбинова Теплотехника» (КТТ), дочерней фирме компании Noviter Oy (Финляндия), в должности руководителя отдела маркетинга и продаж, с 1999 года входил в состав Совета Директоров. В 2001 году окончил курс МВА в Школе Экономики Хельсинки (Финляндия). С 2001 по 2004 год Андрей Пантюхов занимал должность консультанта в Хельсинском офисе компании The Boston Consulting Group (BCG), где работал над решением ключевых стратегических и оперативных задач для клиентов в Финляндии, Швеции и других западноевропейских странах.

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Назначен временный президент и CEO концерна Nokian Tyres plc
Андрей Пантюхов работает в Nokian Tyres с 2004 года, является членом правления концерна с 2009 года и исполнительным вице-президентом с начала 2016 года. Действующий президент и CEO концерна Nokian Tyres Ари Лехторанта, вступивший в должность 1 октября 2014 года, объявил о своем решении покинуть пост 26 августа 2016 года, чтобы продолжить работу в другой компании. Андрей Пантюхов родился в 1972 году. В 1995 году окончил МГИМО по специальности «Международные экономические отношения» с красным дипломом. С 1994 года по 2000 год Андрей Пантюхов работал в компании «Комбинова Теплотехника» (КТТ), дочерней фирме компании Noviter Oy (Финляндия), в должности руководителя отдела маркетинга и продаж, с 1999 года входил в состав Совета Директоров. В 2001 году окончил курс МВА в Школе Экономики Хельсинки (Финляндия). С 2001 по 2004 год Андрей Пантюхов занимал должность консультанта в Хельсинском офисе компании The Boston Consulting Group (BCG), где работал над решением ключевых стратегических и оперативных задач для клиентов в Финляндии, Швеции и других западноевропейских странах.
2016-12-21
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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